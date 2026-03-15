  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum'da yenilenen Bergamut Caddesi hizmete açılıyor

Güncelleme:

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bitez Mahallesi Bergamut Caddesi’nde yürütülen asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık dört aydır süren altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarında da sona gelinirken cadde yenilenen yüzüyle vatandaşların kullanımına hazırlanıyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Bergamut Caddesi’nin 650 metrelik bölümünde 2,5 ay önce sıcak asfalt çalışması yapıldı.

Çalışmaların devamında caddenin kalan 550 metrelik bölümünde yaklaşık 1000 ton sıcak asfalt finişer makinesi ile serildi. Ekiplerin gece gündüz süren yoğun mesaisiyle gerçekleştirilen asfalt serimi çalışmaları sırasında Başkan Mandalinci de sahada incelemelerde bulundu. Başkan Mandalinci, incelemeleri sırasında bir süre silindirin direksiyonuna geçerek asfalt düzeltme çalışmalarına eşlik etti.

Hedef Konforlu ve Güvenli Ulaşım

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Bergamut Caddesi’nde gerçekleştirilen asfalt serimi ile yolun üstyapısı tamamen yenilenmiş oldu. Yapılan çalışmayla birlikte bölgede ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale gelmesi hedefleniyor.

Dört Kurum Koordineli Çalıştı

Bergamut Caddesi’nde yürütülen çalışmalar yalnızca asfalt serimi ile sınırlı kalmadı. Yaklaşık dört aylık süreçte MUSKİ, Telekom, ADM ve Bodrum Belediyesi ekipleri altyapı çalışmalarını koordineli şekilde tamamladı.

Kaldırım ve Bordür Çalışmaları Devam Ediyor

Yol çalışmalarıyla birlikte bölgede kaldırım ve bordür imalatları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Başkan Mandalinci: “Bodrum’a Yakışan Yollar İçin Çalışıyoruz”

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık dört aydır MUSKİ, Telekom, ADM ve Bodrum Belediyesi ekiplerimizin yoğun çalışmalarıyla sürdürülen altyapı çalışmaları bugün itibarıyla tamamlandı. Serdiğimiz sıcak asfalt ile birlikte Bitez Bergamut Caddesi artık vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli şekilde kullanabileceği, Bodrum’a yakışan bir yol haline geliyor.”

Başkan Mandalinci, çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte ekiplerin planlama doğrultusunda kent genelinde finişerle sıcak asfalt ve greyder ile serme asfalt çalışmalarına da aralıksız devam edeceğini belirtti.

Başkan Mandalinci’ye incelemeleri sırasında Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Cem Köylü, Fen İşleri Müdürü Okan Koban ve Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü de eşlik etti.

Pazartesi Trafiğe Açılıyor

Asfaltın soğumasının ardından Bitez Bergamut Caddesi’nin 16 Mart Pazartesi günü trafiğe açılması planlanıyor. Önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenen kaldırım ve bordür çalışmaları ile birlikte cadde, yenilenen aydınlatmalarıyla modern bir görünüme kavuşacak.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Son anları kamerada Fenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Son anları kamerada İstanbul'da dehşet anları: Ellerini ve ayaklarını bantlayıp işkence ettiler! İstanbul'da dehşet anları: Ellerini ve ayaklarını bantlayıp işkence ettiler! CHP'li Günaydın'dan Osman Gökçek'e rest! Mal varlığını açıkladı CHP'li Günaydın'dan Osman Gökçek'e rest! Mal varlığını açıkladı Fahri müfettiş önce darbetti, sonra arakasından ceza gönderdi! Fahri müfettiş önce darbetti, sonra arakasından ceza gönderdi! İstanbul'da cuma namazından çıkan muhtara kanlı pusu İstanbul'da cuma namazından çıkan muhtara kanlı pusu ABD basınının ''İsrail'' iddiası gündeme bomba gibi düştü ABD basınının ''İsrail'' iddiası gündeme bomba gibi düştü 19 ilde sarı alarm: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! 19 ilde sarı alarm: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Yaz yaklaşırken Antalya'da korkutan manzara: 5 metrekareye bir tane düşüyor! Yaz yaklaşırken Antalya'da korkutan manzara: 5 metrekareye bir tane düşüyor! APP plakadan sonra multimedya cezaları da iptal edildi APP plakadan sonra multimedya cezaları da iptal edildi Okulda Atatürk'e hakaret eden öğretmen tutuklandı Okulda Atatürk'e hakaret eden öğretmen tutuklandı
Meteoroloji'nin sarı alarm verdiği kentte korkulan oldu: Şehir sular altında Meteoroloji'nin sarı alarm verdiği kentte korkulan oldu: Şehir sular altında Genç futbolcu Baran Alp Vardar kansere yenik düştü Genç futbolcu Baran Alp Vardar kansere yenik düştü İzmir'de dehşet: Genç kadını 4'üncü kattan aşağı attılar! İzmir'de dehşet: Genç kadını 4'üncü kattan aşağı attılar! Ayşegül Eraslan soruşturmasında yeni perde: O paylaşımlar polisi harekete geçirdi Ayşegül Eraslan soruşturmasında yeni perde: O paylaşımlar polisi harekete geçirdi Trump: ''İran anlaşma yapmak istiyor ama...'' Trump: ''İran anlaşma yapmak istiyor ama...'' Tuz Gölü'nde suçüstü yakalanan kaçak avcılar dehşet saçtı Tuz Gölü'nde suçüstü yakalanan kaçak avcılar dehşet saçtı İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi: 8 saat sürecek! İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi: 8 saat sürecek! Kıskançlık krizi kanlı bitti! Bıçakla kapıya dayanan genç kadın dehşet saçtı Kıskançlık krizi kanlı bitti! Bıçakla kapıya dayanan genç kadın dehşet saçtı İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ''11 Eylül benzeri bir olay planlanıyor'' İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ''11 Eylül benzeri bir olay planlanıyor'' Arda Güler'den La Liga tarihine geçen inanılmaz gol! 68 metreden attı Arda Güler'den La Liga tarihine geçen inanılmaz gol! 68 metreden attı