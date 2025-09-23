  1. Anasayfa
  Bodrum'da Yenilenen Binnaz Karakaya Fitness Merkezi Hizmete Açıldı

Bodrum'da Yenilenen Binnaz Karakaya Fitness Merkezi Hizmete Açıldı

Bodrum'da Yenilenen Binnaz Karakaya Fitness Merkezi Hizmete Açıldı
Bodrum Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü kamu hizmetlerinin yanı sıra, sağlıklı ve aktif bir yaşamı desteklemek amacıyla spor alanındaki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda yenileme çalışmaları tamamlanan Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu’nun fitness merkezi, modern yüzüyle vatandaşların hizmetine sunuldu.

Spor tesislerini modernize ederek kent sakinlerinin daha güvenli ve konforlu ortamlarda spor yapmalarını hedefleyen Bodrum Belediyesi, Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu’nda yer alan fitness merkezini baştan sona yeniledi.

Yenilenen merkezin açılış töreni, 22 Eylül Pazartesi günü gerçekleşti. Törene Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, spor kulübü temsilcileri, Bodrum Belediyesi Bodrumspor kadın voleybol takımı, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Yediden Yetmiş Yediye Spora Gönül Verenlerin Buluşma Noktası

Göreve başladıktan sonra öncelikle Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu’nun yüzme havuzu kısmında ciddi bir atılım yaptıklarını, içeride yer alan basketbol sahasının zeminini yenildiklerini ve uzun bir süredir kullanılamayan fitness bölümünü hizmete almak için çalıştıklarını belirten Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“İleri teknoloji ekipmanlarla Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Salonu’ndaki fitness bölümümüzü bugün itibariyle hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Fiyatı herkesin erişebileceği makul bir seviyede tutmaya çalıştık. Bütün vatandaşlarımız burada alanında uzman eğitmenlerimizle sporunu güvenle yapabilecekler. Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Salonu şu andan itibaren kadın hentbol takımımıza, kadın voleybol takımımıza, yediden yetmiş yediye yüzme sporuna ile vücut geliştirme sporuna gönül vermiş bütün sporcularımıza hizmet vermek için hazır bir şekilde bütün personeli ve ekipmanlarıyla burada. Fitness bölümümüz ve yenilenen spor tesisimiz hepimize hayırlı ve uğurlu olsun.”

Açılış programı kurdele kesiminin ardından yenilenen fitness merkezinin gezilmesi ile sona erdi.

Modern Ekipman, Geniş Kadro, Konforlu Alanlar

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucu fitness merkezine toplam 24 adet yeni spor aleti kazandırıldı. Bunların 8’i kardiyo ekipmanlarından, geri kalanı ise ağırlık istasyonlarından oluşuyor.

Merkezdeki duş ve soyunma odaları tamamen yenilenerek hijyen ve konfor standartları yükseltildi. Ayrıca, yoga ve pilates salonu da hizmete sunuldu. Merkezin kantini ve oturma grupları yenilendi ve giriş-çıkış güvenliği için turnike sistemi devreye alındı.

Vatandaşlara daha verimli bir spor deneyimi sunmak amacıyla; 1 baş antrenör, 4 yardımcı antrenör ve 1 pilates eğitmeni eşliğinde her seviyeye uygun egzersiz programları hazırlanıyor.

Binnaz Karakaya Spor Salonu’nun fitness merkezi, haftanın 6 günü, 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Fitness merkezine abone olan vatandaşlar haftanın 4 günü salondan yararlanabilecek. Fitness merkezi ücreti ise aralık ayı sonuna kadar aylık 1.680 Türk Lirası olarak belirlendi.

 

