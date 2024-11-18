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Bodrum'da yere sigara izmariti atanlara ceza yağdı

Bodrum'da yere sigara izmariti atanlara ceza yağdı
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Bodrum Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda sigara izmaritlerini yere atarak çevre kirliliğine neden olanlara yönelik denetim ve uygulamalar devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince genel denetim ve uygulamaların yanında çevre kirliliğine sebep olan vatandaşlarla ilgili de uygulamalar devam ediyor. Denetim ve uygulamalar kapsamında sigara izmaritlerini yere atanlara yönelik Bodrum Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliği'nin 6. maddesinin 13. fıkrası gereğince yasal işlem yapılıyor.

Zabıta ekiplerinin ilçenin farklı noktalarındaki kavşak, cadde, sahil yürüyüş yolları ile parklarda ve meydanlarda denetim ve uygulamalarında sigara izmariti atarak çevreyi kirletenlere yönelik 3 haftada 207 kişiye toplam 424 bin lira idari para cezası kesildi. Çevreyi kirletenlere yönelik günün belirli saatlerinde yapılan denetim ve uygulamalar kararlılıkla devam edecek.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çevre ve doğa temizliği konusunda ciddi adımların atılmasının zorunluluğuna vurgu yaparken şunlara değindi:

“Bodrum’un temiz kalması, doğanın ve kent dokusunun korunması hepimizin sorumluluğudur. Üç haftadır cadde, sokak, meydan ve parklarımızda zabıta ekiplerimiz, denetim ve uygulamalar yapıyor. Sosyal donatı alanlarımızı, ortak yaşam alanlarımızı kirletenlere uyarılarda bulunarak cezai yaptırım uyguluyorlar. Vatandaşlarımızın, sokakların çöp atılacak yerler olmadığının bilincinde olmaları en büyük beklentimizdir. Yapılan uygulamaların da katkısıyla kent yaşayanları olarak çevremizi temiz tutmak için elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum. Temiz bir Bodrum yaratmak elimizde!”

 

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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