Bodrum'da yılbaşı coşkusu

Bodrum Belediyesi yeni yılı coşkulu konserler serisi ile karşıladı. Bodrum Belediye Meydanı’nda gerçekleşen konserde Sertap Erener sahne aldı. Gece yarısı 2022 ışıklı balon gökyüzüne salındı. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun’un katıldığı yılbaşı konseri öncesinde Milta Marina’dan Belediye Meydanı’na bando eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bu yıl Bodrum’da ilk kez Kumbahçe, Hilmi Uran (Kilise Meydanı) ve Belediye Meydanlarında ana sahne olarak gerçekleşen konserlerde vatandaşlar gönüllerince eğlendi. ‘’Happy Love Year’’ temalı yılbaşı sokak partileri programı DJ'ler ve sanatçıların performanslarıyla her gün devam etti.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen yılbaşı etkinlikleri kapsamında düzenlen konserlerde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar HES kodları ve maske kontrolleri sonrası meydanlara giriş yaptı.

Bodrum Belediyesi'nce, çarşı esnafına destek olmak ve kış turizmini canlandırmak amacıyla düzenlenen ‘’Happy Love Year Party’’ etkinliklerinde, müzikseverler 31 Aralık gününe kadar Bodrum’da her akşam DJ performansları ve konserler ile buluştu.

18 Aralık – 27 Aralık tarihine kadar Hilmi Uran Meydanı (Kilise Meydanı) ve Kumbahçe Meydanı’nda sahne alan, Gökhan Daldal, Melisa Sarıusta, DJ İlker Sargın ve Aymila Taşçı, İbrahim Şendil ve Cover Drive, DJ Uğur Kartal, Bate, Zeynep Casalini, Engin Özçelik, Barış Hayta, Flamingo Bros, DJ Kağan, Hera, Deep Tonic, DJ Ersin Show, Ozan Doğulu, DJ Vedat Sarı, Batu Mutlugil, Emirhan Görkem Project, DJ Özlem Öztürk, Ece Gürsel, Sibel Benekli, DJ My Guide, izleyenlere keyifli saatler yaşattı.

25 Aralık-31 Aralık tarihi arasında ise Bodrum Belediye Meydanında kurulan sahnede DJ Mahmut Orhan, DJ Deeperise, Jabbar, Tan Taşcı, DJ Suat Ateşdağlı, Cerem Onurluer ve Melek Mosso sahne alırken yılın son günü ise DJ Ersin Show performansı sonrası ünlü sanatçı Sertap Erener meydanı dolduran vatandaşlara unutulmaz dakikalar yaşattı. Yeni yıla Sertab Erener konseri ile giren vatandaşlara kar makinesiyle yapay kar sürprizi yapıldı.

Bodrum Belediyesi yılbaşı konserlerine katılan Ozan Doğulu, "Ben Bodrum’da yaşıyorum siz de bir gün bizim gibi Bodrum sevdalısı olacaksınız diye düşünüyorum. Bu yeni yıl etkinlikleri bize hep heyecan katıyor." dedi.

Ünlü DJ Mahmut Orhan ise "Yeni yıl umarım hepimize çok iyi gelir. Bodrum’a ilk defa kışın geliyorum. Burada yazı yaşıyorum havası çok güzel, insanları çok güzel" dedi.

İzleyenleri kendisine bir kez daha hayran bırakan Melek Mosso ise "Bu kadar güzel bir etkinlikte var olmak benim için çok önemli. Bodrum Belediyesi’nin hazırlamış olduğu bu aşk dolu, sevgi dolu yeni yıl partisi bir sanatçı olarak benim için de çok önemli. Bütün belediyeye ve belediye çalışanlarına bu harika etkinlik için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konserlerin açık havada ve pandemi kurallarına uygun olarak ve yoğun güvenlik önlemleri ile gerçekleştirdiklerini ifade ederek konserde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu sene yeni yılımızı 14 gün boyunca konserlerle, etkinliklerle kutlamak istedik. Amacımız, Bodrum’un bu güzel atmosferini tekrar ortaya koymaktı. Bunu, Türkiye'ye ve bütün dünyaya haykırmaktı. Bizim amacımız, Bodrum’un kış turizmini canlandırmak. Esnafın bir nebze olsun nefes almasını sağlamak, ekonomisini biraz daha canlandırmak ve Bodrum’u bütün yıl tercih edilen bir destinasyon haline getirmekti. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Asıl büyük teşekkürü tabi ki güvenlik kuvvetlerimiz hak ediyor. Canları pahasına sınırlarımızdan Bodrum’a kadar bizleri koruyan polisimize, askerimize selam olsun.

Bütün bu etkinliği yapan sevgili belediye personeli arkadaşlarıma, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüme çok teşekkür ediyorum. Katkı koyan katılan herkese teşekkür ediyorum. Yeni yılımız, sağlıklı huzurlu mutlu bolluk bereket getiren bir yıl olsun. Bodrum’un geleceği parlak, Bodrum için çalışıyoruz, üretiyoruz."

Kaymakam Bilgehan Bayar ise "İlçemize, ilimize, ülkemize yeni yılın barış mutluluk ve sağlık getirmesini diliyorum. Bodrum olarak farkımızı ortaya koyduk. Bugün beni otel sahipleri arayıp teşekkür ettiler. Bu programların yapılması, böyle bir şeye ön ayak olabilmek çok mutluluk verici." dedi.

Sertap Erener konseri sonrasında saat gece yarısına geldiğinde, Belediye Meydanı'nı dolduran vatandaşlarla birlikte Başkan Aras, 10'dan geriye doğru saydı ve 2022'nin ilk anları coşkuyla karşılandı. Aynı anda gökyüzüne 2022 adet ışıklı balon salındı. Gece bu renkli görüntülerle sona erdi.