Bodrum'da Yılın İlk Kültür ve Doğa Yürüyüşü Myndos Antik Kenti’nde Gerçekleşti

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen 2026 yılının ilk Kültür ve Doğa Yürüyüşü, Myndos Antik Kenti’nde yoğun katılımla gerçekleşti.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kent Tarihi ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi koordinasyonunda düzenlenen yürüyüş, belediye personeli arkeolog Serap Topaloğlu’nun bilimsel anlatımı eşliğinde yapıldı.

Etkinliğe Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu’nun yanı sıra Didim, Milas, Muğla ve Bodrum’dan çok sayıda vatandaş katıldı. Farklı yaş gruplarından katılımcıların yer aldığı etkinlik, kent halkının kültürel mirasa yönelik ilgisinin ve farkındalığının artmakta olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Arkeolog Serap Topaloğlu, Bodrum’un tarihsel kimliğini görünür kılmaya yönelik başlatılan bu etkinliklerin yalnızca bir yürüyüş programı olmadığını, aynı zamanda bir kamusal bilinçlendirme ve kültürel sürdürülebilirlik modeli olduğunu vurguladı. Topaloğlu, düzenlenen etkinliklerin yerinde öğrenme, deneyimleyerek kavrama ve kent aidiyetini güçlendirme süreçlerine katkı sunmanın yanı sıra, doğa ile iç içe bir sosyalleşme ortamı sağladığını da sözlerine ekledi.

Topaloğlu “Bodrum’un kültürel ve tarihsel kimliğinin tanıtılması için yürüttüğümüz çalışmalarla, kültürel mirası toplumla buluşturuyoruz. Tanınan miras korunur, bilinmeyen miras kaybolur. Bu nedenle kültür ve doğa yürüyüşlerimiz, yalnızca geçmişi anlatan etkinlikler değil; geleceğe karşı sorumluluğumuzu hatırlatan kültürel sürdürülebilirlik adımlarıdır.”

Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu ise konuşmasında, kültürel mirasın korunmasına dikkat çekerek başlatılan bu çalışmaların artarak devam edeceğini ve arkeolojik araştırmalara verilen desteğin devam edeceğini söyledi.

Geçmişten Geleceğe Myndos Antik Kenti

Etkinlik kapsamında Myndos Antik Kenti’nin tarihsel gelişimi, kent planlaması, savunma sistemi ve gerçekleştirilen arkeolojik kazılar hakkında bilgi verildi. Katılımcılara Asar (Tavşan) Adası kalıntıları görsel anlatımlarla tanıtıldı. Antik kentin topografya ile kurduğu ilişki, liman yerleşimi ve kıyı savunma stratejileri üzerinde duruldu.

Yürüyüş güzergâhında günümüzde otopark alanı içerisinde kalan nekropol (mezarlık) bölgesi ziyaret edilerek antik dönemin ölü gömme gelenekleri, mezar tipleri ve kentin sosyal yapısına dair bilgiler paylaşıldı. Ardından kentte hamam olarak tanımlanan yapı ve geç dönem kullanım evreleri, değerlendirilen kilise kalıntıları tanıtıldı. Katılımcılar, yapıların mimari özellikleri ve geçirdiği dönüşümler hakkında bilgilendirildi.

Programın son bölümünde kentin batı limanı olarak değerlendirilen alan, liman yapıları, tapınak ve kilise yapılarının bulunduğu bölgede anlatımlar yapıldı. Böylece Myndos’un hem ticari hem de dini merkez kimliği bütüncül bir çerçevede ele alındı. Katılımcılar memnuniyetlerini ifade ederken, yeni rotaları heyecanla beklediklerini söyledi.

Kültür ve Doğa Yürüyüşleri Devam Edecek

 Bodrum Belediyesi, kültürel mirasın yerinde tanıtılması, toplumun tarih bilinciyle buluşturulması ve doğal–kültürel peyzajın birlikte değerlendirilmesi amacıyla Kültür ve Doğa Yürüyüşlerini yıl boyunca farklı antik kentlerde sürdürmeye devam edecek. Bu çalışmalarla, kentin tarihsel belleğinin korunmasına katkı sağlamanın yanı sıra, yerel halk ile kültürel miras arasında güçlü bir bağ kurulmasını hedefleniyor.  

 

