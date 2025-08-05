Bodrum’da Yol Bakım, Onarım ve Yenileme Çalışmaları

Bodrum’un gelecek vizyonu için her alanda iş birliği içinde olan Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi ilçenin yol ağında uyum içinde çalışıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorumluluk alanlarında bulunan cadde ve sokaklardaki çalışmalarına aralıksız devam ederken Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de kendi sorumluluk alanındaki mahallelerde beton, parke ve asfalt kaplamalarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yürütüyor.

Yollardaki Bozulmalara Yama Çalışması

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, farklı kurumların altyapıdan kaynaklanan arızaları nedeniyle sokak ve caddelerde meydana gelen bozulmalara da müdahale ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda, Yalıkavak Briç Kulübü’nde başlattığı düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Mazgallarda Temizlik, Bakım, Onarım ve Yenileme Çalışmaları

Belediye ekipleri, ilçe genelindeki mazgallarda temizlik, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, Konacık Mahallesi Gazderesi Caddesi genelindeki mazgallar temizlenerek bakım, onarım ve yenilemeleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca yenileme çalışması yapılan birçok sokak ve caddeler için de yeni mazgal imalatları yapılıyor.

Destek Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, mazgallardaki bakım ve onarım çalışmalarına destek veriyor.

“Hedefimiz, Bodrum’da Erişilebilir, Konforlu ve Güvenli Ulaşım Sağlamak”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yürütülen çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

“Yerel yönetimler olarak, Bodrum’da sorumluluk alanımızda kalan her noktada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Hedefimiz; Bodrum’da erişilebilir, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturmak. Bu kapsamda, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile sürekli iletişim ve iş birliği halindeyiz. Çalışmalarda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve bizlere destek olan değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.”

Büyükşehir Belediyesi Çalışmalarını Sürdürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bodrum’da sorumluluk alanlarında bulunan yerlerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

2025 yılı temmuz ayında Bodrum’un farklı mahallelerinde yapılan çalışmalar kapsamında, Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndaki bisiklet ve yürüyüş yolunda finişer ile asfalt serimi gerçekleştirildi. Mevcut bisiklet yolunda trimer ile söküm işlemleri yapılırken sıcak asfalt kaplama ile yol yeniden düzenlendi. Bu çalışmalarla birlikte hem bisiklet sürücüleri hem de yayalar daha konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilecek.

Dereköy’de Asfalt ve Kaldırım Düzenlemesi

Dereköy Mahallesi’nde ise kapsamlı bir yol yenileme çalışması yürütüldü. Mahallenin 6., 4. ve 5707. sokaklarında sıcak asfalt uygulamaları yapılarak yol standardı yükseltildi. Ayrıca Dereköy’de begonit malzeme ile kaldırım imalatı tamamlandı. Kaldırım çalışmalarıyla hem estetik görünüm hem de yaya güvenliği açısından önemli bir iyileştirme sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir kentleşme hedefi doğrultusunda sadece yeni yollar yapmakla kalmayıp mevcut yolları da modernize etmeyi sürdürüyor.

“Halkımızın Yaşam Kalitesini Yükseltecek Yatırımlarımıza Devam Ediyoruz”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları söyledi:

“Muğla’nın dört bir yanında olduğu gibi Bodrum’da da halkımızın yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlarımıza devam ediyoruz. Özellikle yaz aylarında nüfusu katlanan Bodrum’da hem yerel halkın hem de misafirlerimizin konforu için altyapı ve ulaşım yatırımlarını büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızın taleplerini ve ihtiyaçlarını önceliklendiriyor, planlı bir şekilde hizmet üretiyoruz. Hedefimiz, Muğla’nın her köşesinde vatandaşlarımızın güvenle, konforla ve huzurla yaşayabileceği bir altyapıyı tesis etmek. Tüm bu çalışmalarda emeği geçen ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.”

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, temmuz ayı içerisinde;

Umurça Mahallesi’nde altyapı çalışmaları tamamlanan 2432. Sokak’ta yağmur suyu hattı ve mazgal imalatının ardından parke döşeme çalışması gerçekleştirilirken Kızılağaç Mahallesi Toplar Sokak’ta asfalt çalışması, Konacık Mahallesi Seyit Onbaşı Caddesi’nde ve Çırkan Mahallesi Çırkan Caddesi’nde finişer ile sıcak asfalt çalışması, Koyunbaba Mahallesi 5450. Sokak’ta beton yol ve kaldırım imalatı, 5477. Sokak’ta asfalt çalışması, Dereköy Mahallesi 5704. Sokak’ta beton yol ve bordür çalışması, 5711. Sokak’ta parke döşeme çalışması, 5722. Sokak’ta asfalt yol çalışması, Akyarlar Mahallesi 4351. Sokak’ta beton yol çalışması, Gümüşlük Mahallesi 5069. Sokak’ta yol açma çalışması, 5225. Sokak’ta parke döşeme çalışması, Geriş Mahallesi Çoban Sokak’ta asfalt serim çalışması, Güçlü Sokak’ta parke yol yenileme, 6259. Sokak’ta asfalt serim çalışması, 6001. Sokak’ta beton yol çalışması, Küçükbük Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde kasis çalışması, Yalıkavak Mahallesi 6237. Sokak’ta parke yol yenileme çalışması, Davazlı Sokak’ta çocuk parkı düzenlemesi, Mahmut Efendi Caddesi’nde, 6071. Sokak’ta ve Dirmil Mahallesi 6666. Sokak’ta asfalt serim çalışması, Farilya Mahallesi 546. Sokak’ta parke yol bordür çalışması, Türkbükü Mahallesi 161. Sokak’ta beton yol ve bordür çalışması, Çamlık Mahallesi Köyiçi ve Orta Küme Evleri mevkiinde parke yol çalışması, Çiftlik Mahallesi Deliağa ve Yanıklar Sokak’ta asfalt serim çalışması, Çömlekçi Mahallesi mezarlık meydanı düzenlemesi, Pınarlıbelen Mahallesi İnişdibi Küme Evleri yolunda yol genişletme çalışması ile Mumcular Mahallesi 8223. Sokak’ta yol düzenleme çalışması yapıldı.

Ekipler, ağustos ayı boyunca belirlenen plan doğrultusunda asfalt, beton ve parke yol çalışmalarına devam edecek.