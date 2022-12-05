Bodrum'da Zabıta Ekipleri Denetimleri Sıklaştırdı

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri inşaat ve hafriyat alanlarındaki denetimlerini artırdı.

İnşaat yasağının kalkması ile birlikte genel inşaat denetimlerini yapan ekipler, çevre temizliğini de göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürüyor. Kamyonların yolları kirletmesinin önüne geçebilmek için şantiyelerde temizleme istasyonları kurulması yönünde tebliğ yapan ekipler, gelen şikayetleri de değerlendiriyor.

Hafriyat kamyonu trafiğinde yaşanan artış üzerine harekete geçen ve vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendiren ekipler, Şantiye ve hafriyat alanlarının da denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler; gereken önlemleri almayan, kamuya ait yolları kirleten ve çamur yapan kamyonlara Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapıyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri kamuya ait yolların temizliği ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürecek.