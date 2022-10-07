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Bodrum'da Zabıta ekiplerinden fırın ve pastanelere denetim

Bodrum'da Zabıta ekiplerinden fırın ve pastanelere denetim

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki fırın ve unlu mamuller işletmelerinde denetim gerçekleştirdi. İşletmelerde gıda denetimlerinin yanı sıra hijyen kontrolleri de yapıldı.

Halkın sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuz koşulun önüne geçmek için ilçe genelinde sık sık denetim yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son olarak fırın ve unlu mamul üretim ve satışı gerçekleştiren işletmeleri denetledi.

Bodrum merkez ile Gümbet Mahallesinde 61 fırın ve unlu mamuller işletmesini denetleyen ekipler ekmek, poğaça ve simit gibi ürünlerin gramajlarını denetlerken tesislerdeki üretim hijyen koşullarını, çalışanların bone ve eldiven takıp takmadıklarını da kontrol etti.
 
Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimler esnasında 7 işletmeye genel temizliğin yetersizliğinden dolayı, Zabıta Uygulama Yönetmeliği gereğince tespit tutanağı tanzim edildi. Bir işletmenin de ruhsatsız olarak ticari faaliyette bulunduğu tespit edilirken Ruhsatsız İş Yeri Tutanağı tutularak Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne gerekli yasal işlemlerin yapılması için gönderildi.

İşletmelerden bazılarını hijyen kuralları konusunda uyaran Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini ve halk sağlığını tehdit edecek her türlü olumsuz koşulun önüne geçmek istediklerini bildirdi.

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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