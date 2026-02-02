  1. Anasayfa
Bodrum'da Zabıta Ekiplerinden Yoğun Denetim

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi 5. Bölge Zabıta Amirliği, ocak ayında 33 işletmede denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler sırasında, Çiftlik Mahallesi'nde gerçekleştirilen kontrolde bir market işletmesinde 28 farklı kalemde toplam 412 parça son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edildi. Halk sağlığını tehdit eden bu ürünler, ekipler tarafından yediemin olarak alınıp imha edilirken, işletme hakkında Zabıta Uygulama Yönetmeliği kapsamında yasal işlemler uygulandı.

Çevreyi Kirletenlere 75 Bin TL Ceza

Zabıta ekipleri, inşaat atığı ve artıklarını çevreye izinsiz şekilde döktüğü tespit edilen kişi hakkında Kabahatler Kanunu’nun 41/4 maddesi uyarınca çevreyi kirletme fiilinden 75 bin Türk lirası idari para cezası uyguladı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla gıda satışı yapan işletmeler ile çevreyi kirleten kişi ve araçlara yönelik denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Yetkililer ayrıca, vatandaşlardan karşılaştıkları olumsuzlukları belediyeye bildirmelerini istedi.

 

