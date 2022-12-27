Bodrum'da Zabıta Müdürlüğü Özveriyle Çalışıyor

Zabıta ekipleri 2022 yılı boyunca ilçe sakinlerinin huzur ve konforunun sağlanması adına denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yoğun bir denetim yılını geride bıraktı.Büyük bir gayret ve özveri ile görevlerini yapan ekipler,sıkı denetimleri neticesinde kurallara uymayanları tespit ederek gerekli işlemleri başlattı.

Vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendiren Zabıta ekipleri,ivedilikle çözüm üreterek ilçe sakinlerinin yanında oldu. Zabıta Müdürlüğü kapsamında başta dilencilik, kamu alanı işgali, park yasağı, ruhsatsız iş yeri tespiti, seyyar satıcılık, altyapılar gibi konularda toplamda 11 bin 411 tutanak tutuldu.

Zabıta Müdürlüğü’nün 2022 yılı faaliyetleri kapsamında;

İlçe genelinde Kabahatler Kanunu hükümlerine aykırı hareket eden kişi ve kurumlara toplamda 2 bin 862 adet idari yaptırım karar tutanağı düzenlenirken toplamda 1 milyon 872 bin 113 TL para cezası uygulandı.

Zabıta Uygulama Yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket eden bin 723 kişi ve kurum, Belediye Encümenine sevk edilirken 1 milyon Lira para cezası uygulandı.

İlçe genelinde gürültü kirliliğinin engellenmesi kapsamında denetim faaliyetleri yapılmış ve bu denetimler neticesinde Çevre Kanunu’na aykırı müzik yayını yapan 129 işletmeye 5 milyon 596 bin 966 Lira para cezası uygulandı.

Zabıta ekipleri yıl boyunca ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmeleri yoğun bir şekilde denetlerken toplamda 19 bin 350 denetim yaptı.

Halkın huzur ve konforunun sağlanması adına trafikle ilgili düzenlemelerde zabıta ekiplerince yapılırken çalışmalar kapsamında ilçe genelinde 3 bin 30 adet delinatör, duba, trafik aynası tabela monte edilerek Karayolu işaretlemeleri yapıldı.

Halk sağlığının korunması üzerine hassasiyetle eğilen zabıta ekipleri,yapılan denetleme faaliyetlerinde 234 büfeyi denetlerken bin 356 tarihi geçmiş bayat ürüne el koyarak imha etti.

2022 yılı boyunca etkin ve verimli bir yıl geçiren Zabıta ekipleri 2023 yılında da görev bilinciyle Bodrum halkına hizmet etmeye devam edecek.