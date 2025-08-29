Bodrumlu kadınlar Açık Hava Spor Günü etkinliğinde bir araya geldi

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Bodrum Belediyesi tarafından Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi’nde Açık Hava Spor Günü etkinliği düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü iş birliğiyle Çiftlik Mahallesi’nde bulunan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi alanında 28 Ağustos Perşembe günü Açık Hava Spor Günü etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, Belediye Meclis Üyesi ve Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, Belediye Meclis Üyesi İdil Ekmekci, Çiftlik Mahalle Muhtarı Hasan Kocaman ile Çiftlik ve Kızılağaç mahallelerinden sporsever kadınlar katıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personeli Neslihan Çat’ın pilates çalışmasıyla başlayan program, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Hizmetleri Bürosu’ndan Gizem Melkonyan’ın yoga etkinliğiyle devam ederek sona erdi.

Öte yandan, Bodrum Belediyesi ile Bodrum Halk Eğitim Merkezi arasında yapılan protokol kapsamında, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonuyla Çiftlik Kadın Yaşam Merkezi’nde kadınlara ve çocuklara yönelik çeşitli kursların başlatılması planlanıyor. Program duyuruları Bodrum Belediyesinin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.

 

