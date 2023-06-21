Bodrumlu kadınlar biraraya geldi

Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından “Kadınlar Bugünü ve Geleceklerini Konuşuyor” başlığıyla buluşma gerçekleşti.

17 Haziran’da Ortakent Müsgebi Düğün Salonunda gerçekleşen buluşmaya Bodrum Kent Konseyi Mahalle Sözcüleri, STK’lar ve mahalleli kadınlar katıldı.

Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisinden Fethiye Kızak, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün kurulmasında Bodrumlu kadınların tarihe geçtiğini belirtti.

“Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak 2017 yılından bugüne devam ettirdiğimiz kadın buluşmaları aynı zamanda, evlerimizde, mahallemizde kısacası Bodrum'un 56 mahallesinde yaşadığımız ya da yaşayabileceğimiz sorunlara çözüm bulma ve birlikte hayatlarımızı iyileştirmek içindi. Bununla da yetinmeyip her yerde ve her alanda var olabilmek için başlattığımız yan yana gelebilme ve konuşabilme sayesinde, Bodrum'da biz kadınlar için birçok ilklerin yapılabilmesini sağladık.” dedi.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneğinden Figan Erozan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda Erozan, “Bugün Bodrum'da artık, Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonumuz, Bodrum Belediyesi Kadın Danışma Merkezimiz, Şiddete Karşı Tutum Belgemiz, Kadın Sığınağımız, Yoksulluğu Önleme Birimimiz, Yerel Eşitlik Eylem Planımız Halikarnas Gazetesinde ‘Kadın Sayfamız’ ve tüm bu hizmetleri daim kılacak bir Kadın Müdürlüğümüz var.” dedi.

Kadınların toplantı sonuçlarında;

Biz kadınlar bir araya gelince ve birlikte konuşup yol aldıkça yapamayacağımız hiçbir şey yok. Tüm bunları bir araya gelerek, mahalle kadın meclisleri kurarak, kurduğumuz meclisler de kadın sözcüler seçerek ve sözümüzü Belediye Başkanı Ahmet Aras ile periyodik toplantılar ile çözümlerin uygulanmasını sağlayarak yaptık. Dolayısıyla periyodik toplantılara devam etmek; Kadın özgürlüğünü tanıyan ve bunu koşulsuz bir hak olarak gören siyasetçilerin desteklenmesi biz kadınlar açısından olmazsa olmaz bir politik duruştur. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın kadın politikalarının önünü açan ve kadınlarla birlikte belediye hizmetlerini ve politikalarını destekleyen bir belediyecilik anlayışı ile yerel yönetim politikalarında kadınların aktif katılımını sürdürmek. Kadın Meclisi, Bodrum’da var olan 56 mahalleyi kapsayacak şekilde mahallelerin eşitlenmesi için gerekli çalışmalarına devam etmektedir. ‘’Kadınlar Birlikte Güçlü’’ demek bu buluşmanın en temel vurgusu oldu.