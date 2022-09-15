Bodrumlu Kadınların Markası ''Bodrum Epik''

Begonvil Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından ortaya konan “Bodrum EPİK” markası, geleneksel dokuma yöntemiyle bölgeye özgü ürünler üretiyor.

Bodrum Epik Geleneksel Dokuma Atölyesi’ni ziyaret eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, atölyenin çalışmaları hakkında bilgi alarak el emeği ile üretilen ürünleri inceledi. Begonvil Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerini tebrik eden Başkan Aras, “Üreten kadınlarımızı her zaman desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Atölyede üretilen ürünler arasında Tarihi Bodrum Bezi, Yeşil Üzümlü Dastar Bezi ve Yeşilyurt Bürümcük Bezi dokumaları yer alıyor.



Begonvil Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, “Bodrumlu Kadınlardan Tarihe Dokunuş; Geleneksel Muğla Dokumaları: Yeşil üzümlü Dastar Bezi, Yeşilyurt Bürümcük Dokuması, Tarihi Bodrum Bezi” projesiyle Ticaret Bakanlığı’nın KOOP-DES hibe destek programına başvurarak 10 adet dokuma tezgâhı almaya hak kazandı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile yapılan görüşmede tezgahların Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezine kurulması kararlaştırıldı. Geçtiğimiz aylarda üretime başlayan Bodrumlu kadınlar, haziran ayında düzenlenen tanıtım kokteyli ve sergi ile yaptıkları ürünleri Bodrumluların beğenisine sundu.