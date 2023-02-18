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Bodrumlu minik Mehmet Ege kumbarasındaki harçlığı bağışladı

Bodrumlu minik Mehmet Ege kumbarasındaki harçlığı bağışladı
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde olan ve 10 ilde yaşanan deprem felaketinden sonra Bodrum’dan gönüllülerin tek yürek olarak başlattığı yardımlara Bodrumlu 5 yaşındaki minik Mehmet Ege de katıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi ekipleri ve gönüllülerden oluşan grup ile Bodrum’a döndükten sonra belediye önünde personel ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Başkan Aras’ın deprem bölgesinde yaşananları anlattığı sırada odaya giren 5 yaşındaki Mehmet Ege Karaman isimli minik, kumbarasında biriktirmiş olduğu harçlığı deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine göndermek üzere Başkan Aras’a teslim etti. Ege’nin kumbarasındaki harçlığını bağış yapması herkesi duygulandırdı. 

Başkan Aras, gözleri dolarak aldığı kumara üzerindeki bulunan yazıyı okurken duygu dolu anlar yaşandı. 

Kumbara üzerinde Mehmet Ege’nin duygularının yazılı olduğu: “Bu benim kumbaram belki içinde çok bir şey yok ama belki bir arkadaşımın yüzünü gülümsetmeye yeter. Bu parayla depremzede bir arkadaşıma oyuncak alın Ahmet Aras amca.” yazısını okuyan Başkan Aras, yaşanan acı felaketin üzerine yaptığı bu anlamlı bağış için Mehmet Ege’ye teşekkür etti.

 

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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