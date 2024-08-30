Bodrum’un çocukları, temizlik farkındalığı yaratıyor

Temizlik konusuna dikkat çekmek ve Bodrum Belediyesi tarafından yürütülen temizlik seferberliğine destek vermek için mahallelerinde temizlik çalışması yapan çocuklar, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi ziyaret etti.

Yaşadıkları Çırkan Mahallesi Metehan Sokak’ta geçtiğimiz günlerde, temizlik yaparak bu anları sosyal medyadan paylaşan çocuklar, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile Başkanlık Makamında bir araya geldi.

Ziyarete, Temizlik İşleri Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, Temizlik İşleri Müdürü Serdar Kaya, çocukların aileleri ile çocuklar katıldı.

Temiz bir Bodrum için temizlik çalışmalarına katkı sunan çocuklar Ahmet Efe Özden, Eylül Nira Özden, Ebrar Aydın, Ecrin Aydın, Mustafa Demir Tutam, Yağmur Dilara Tutam ve Asya Hazal Atasoy, Başkan Mandalinci’ye yaptıkları çalışmanın amacından bahsetti.

Başkan Tamer Mandalinci, ziyarette Bodrum Belediyesi tarafından yürütülen temizlik seferberliğinden bahsederek en kısa sürede belirlenecek bir noktada çocuklarla birlikte ortak bir çalışma yapmak istediğini iletti. Başkan Mandalinci, “Sizlerin orada çocuk yaşta bu şekilde çevreye duyarlı olmanız ve yaptığınız temizlik çalışması bizi hem çok mutlu etti hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Bodrum’un temiz ve aydınlık yarınları siz gençlerin ellerinde şekillenecek.” diyerek mahallelerinde temizlik çalışması yapan çocuklara teşekkür etti.

Samimi bir sohbetin ardından çocuklara fikirlerini de soran Başkan Mandalinci, temizlik seferberliği kapsamında verdikleri destekler dolayısıyla teşekkür belgesi takdim etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.