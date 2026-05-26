  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum'un Halk Plajlarındaki Çalışmalarda Sona Gelindi

Bodrum'un Halk Plajlarındaki Çalışmalarda Sona Gelindi

Bodrum'un Halk Plajlarındaki Çalışmalarda Sona Gelindi
Güncelleme:

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mavi Bayraklı Plajlar Birimi ekipleri, yaz sezonu öncesi halk plajlarında yürüttüğü hazırlık çalışmalarında sona yaklaştı.

Bu kapsamda Bodrum Yelken Mavi Bayraklı Halk Plajı, Kumbahçe Mavi Bayraklı Halk Plajı, Gümbet Mavi Bayraklı Halk Plajı, Bitez Mavi Bayraklı Halk Plajı, Ortakent Yelken Halk Plajı, Karaincir Tuzla Halk Plajı, Karaincir Halk Plajı, Akçabük Halk Plajı, Turgutreis Günbatımı Halk Plajı, Gümüşlük Çukurbük Halk Plajı, Gümüşlük Koyunbaba Halk Plajı, Yalıkavak Erdemil Halk Plajı, Yalıkavak Monakus Halk Plajı, Gündoğan Mavi Bayraklı Halk Plajı, Türkbükü Mavi Bayraklı Halk Plajı, Gölköy Mavi Bayraklı Halk Plajı ve Yalıçiftlik Mavi Bayraklı Halk Plajı başta olmak üzere birçok halk plajında çalışmalar tamamlandı.

Öte yandan Türkbükü Mahallesi’nde yıkılan kaçak iskelelerin yerine Bodrum Belediyesi ekiplerince yeni bir halk plajı daha vatandaşların kullanımına kazandırıldı.

Plajların donanım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bugüne kadar sahillere 1591 adet şemsiye ve 555 adet şezlong monte edildi. Sezon öncesinde şezlong sayısının toplam 1750’ye çıkarılması planlanıyor. Ayrıca yüzme alanlarında can güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için 2091 adet şamandıra denize yerleştirilerek güvenli yüzme şeritleri oluşturuldu.

Ekiplerin çalışmaları, 9’u mavi bayraklı olmak üzere Bodrum genelindeki toplam 68 halk plajında belirlenen plan doğrultusunda aralıksız sürüyor.

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Diyanet duyurdu: İşte il il Kurban Bayramı namaz saatleri
Diyanet duyurdu: İşte il il Kurban Bayramı namaz saatleri
Baklavayı tahtından eden lezzet! Tarifi sır gibi saklanıyor
Baklavayı tahtından eden lezzet! Tarifi sır gibi saklanıyor
Camide akılalmaz olay: İmama yumruklu saldırı kamerada
Camide akılalmaz olay: İmama yumruklu saldırı kamerada
Mağaraya altın aramaya giren define avcıları sırra kadem bastı
Mağaraya altın aramaya giren define avcıları sırra kadem bastı
Zorunlu su kesintileri yapılan kentte tablo tersine döndü: 220 günde sıfırdan 100'e!
Zorunlu su kesintileri yapılan kentte tablo tersine döndü: 220 günde sıfırdan 100'e!
Kim der ki 56 yaşında... Jennifer Lopez bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti
Kim der ki 56 yaşında... Jennifer Lopez bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti
İstanbul'da dehşete düşüren olay: 12 kurşunla vurularak öldürüldü
İstanbul'da dehşete düşüren olay: 12 kurşunla vurularak öldürüldü
Gölette cesedi bulunan genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Gölette cesedi bulunan genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hamamda fenalaşan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Hamamda fenalaşan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Kim der ki 56 yaşında... Jennifer Lopez bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti Kim der ki 56 yaşında... Jennifer Lopez bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti Karadeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem Bülent Arınç'tan çok konuşulacak mutlak butlan tepkisi Bülent Arınç'tan çok konuşulacak mutlak butlan tepkisi Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na tarihi çağrı: ''Eğer ben seçilmezsem...'' Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na tarihi çağrı: ''Eğer ben seçilmezsem...'' Kulisler bunu kunuşuyor: Özgür Özel'in A, B ve C planı ortaya çıktı Kulisler bunu kunuşuyor: Özgür Özel'in A, B ve C planı ortaya çıktı Özgür Özel'in teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden jet yanıt Özgür Özel'in teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden jet yanıt Tatilcileri endişelendiren manzara: Zehirli denizanaları sahili kapladı Tatilcileri endişelendiren manzara: Zehirli denizanaları sahili kapladı Mezarlıkta ''sahte hoca'' avı: İmam ''Dua oku'' deyince dili tutuldu Mezarlıkta ''sahte hoca'' avı: İmam ''Dua oku'' deyince dili tutuldu Akraba aileler arasında meydan savaşı: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var Akraba aileler arasında meydan savaşı: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
Meteoroloji'den çok sayıda kent için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda kent için sağanak yağış uyarısı