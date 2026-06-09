  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum’un İçme Suyu Altyapısında Dönüm Noktası

Bodrum’un İçme Suyu Altyapısında Dönüm Noktası

Bodrum’un İçme Suyu Altyapısında Dönüm Noktası
Güncelleme:

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Bodrum’da sık sık arızalanarak su kesintilerine neden olan 22 bin metrelik CTP (Cam Takviyeli Polyester) içme suyu hatlarının Duktil borularla yenilenen Güney İsale Hattı’nda incelemelerde bulundu. Şengül, projenin son aşaması olan devreye alma çalışmalarını yerinde takip ederek teknik ekiplerden bilgi aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Bodrum’da kesintisiz içme suyu sağlanması hedefi doğrultusunda etap etap hayata geçirilen içme suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Bu kapsamda, sık sık arızalara ve kesintilere neden olan 22 bin metre uzunluğundaki CTP hatların yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından son aşama olan devreye alma sürecini sahada takip eden Şengül, teknik ekiplerden bilgi aldı.

Hatların Devreye Alınmasıyla Yeni Dönem Başlayacak

Bodrum Yarımadası’nda kullanım ömrünü tamamlayan ve CTP malzemenin kullanıldığı hatların sık sık arızalara yol açması nedeniyle yaşanan su kesintileri ve kayıp-kaçak sorunlarına kalıcı çözüm sağlamak amacıyla başlatılan Güney Ana İsale Hattı çalışmalarında son aşamaya gelindi. Torba, Müskebi, Yahşi, Gümbet ve Turgutreis mahallelerini kapsayan 22 bin metrelik içme suyu hattı, dayanıklı ve uzun ömürlü Duktil hatlarla yenilendi. Tamamlanan hat yenileme çalışmalarının ardından son aşama olarak devreye alma sürecine geçildi. Bu işlemin de tamamlanmasıyla birlikte Bodrum’da içme suyu arzı uzun yıllar kesintisiz şekilde sağlanacak.

Şengül, Çalışmaları Yakından Takip Etti

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, saha incelemeleri kapsamında Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi’nde bulunan içme suyu deposunda yürütülen mekanik imalatları kontrol etti. Şengül ayrıca Torba Kavşağı’nda Bodrum’un ana içme suyu hattında incelemelerde bulunarak teknik değerlendirmelerde bulundu.

Torba Ana Depo’dan beslenen ve üçe ayrılarak Bodrum’un farklı bölgelerine su sağlayacak ana hat sistemini de inceleyen Şengül, yeni yapının Kuzey, Güney ve Yalıçiftlik bölgelerinin ayrı hatlar üzerinden beslenmesi açısından önemli bir işlev göreceğini belirtti. Şengül, sistemin olası arızalarda tüm ilçeyi etkileyen kesintilerin önüne geçerek suyun daha kontrollü ve sürdürülebilir şekilde dağıtılmasına imkan sağlayacağını, bu sayede vatandaşların mağduriyetinin en aza indirileceğini ifade etti.

Şengül, “Muğla Genelinde Kapsamlı Yenileme Programı Yürütüyoruz”

Bodrum’un içme suyu sorununu çözme konusunda çok önemli bir aşamayı tamamladıklarını belirten MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, “Bodrum’da yürüttüğümüz içme suyu altyapı çalışmaları kapsamında özellikle Güney Ana İsale Hattı’nda önemli bir aşamayı geride bıraktık. Uzun yıllardır arızalara neden olan CTP hattın yenileme süreci tamamlandı ve şu anda devreye alma çalışmalarını sahada yakından takip ediyoruz. Bu çalışmaları, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın Bodrum Yarımadası’nda kesintisiz içme suyu sağlanmasına yönelik ortaya koyduğu vizyon ve kararlı duruş doğrultusunda etap etap hayata geçiriyoruz. Çalışmalar kapsamında hayata geçirilecek yeni sistemle, Torba Ana Depo’dan tüm Bodrum’u besleyen hat üç ayrı bölgeye ayrılarak Kuzey, Güney ve Yalıçiftlik hatlarını birbirinden bağımsız hale getireceğiz. Bu sistem sayesinde olası arızalarda tüm ilçenin etkilenmesinin önüne geçilecek. Muğla genelinde su kayıp-kaçak oranlarını düşürmek, altyapıyı daha dayanıklı hale getirmek ve vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunmak amacıyla kapsamlı bir yenileme programı yürütüyoruz. Bodrum’da tamamlanan bu hat yenilemesi de bu bütüncül çalışmanın önemli bir parçasını oluşturuyor. Kent genelinde de benzer şekilde altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız planlı şekilde devam ediyor. Sahadaki tüm süreçleri teknik ekiplerimizle birlikte yakından takip ediyor, vatandaşlarımıza kesintisiz ve sürdürülebilir içme suyu hizmeti sunmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” dedi.

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Mauro Icardi ile nişanlısı China Suarez'in Maldivler'deki sansürlü +18 tatili olay oldu!
Mauro Icardi ile nişanlısı China Suarez'in Maldivler'deki sansürlü +18 tatili olay oldu!
MetroPOLL'den çarpıcı anket: Tüm siyasi partilerin seçmenlerinin tepkisi dikkat çekti!
MetroPOLL'den çarpıcı anket: Tüm siyasi partilerin seçmenlerinin tepkisi dikkat çekti!
Ünlü oyuncudan Teşkilat dizisine duygulandıran veda... 2 ismi öve öve bitiremedi!
Ünlü oyuncudan Teşkilat dizisine duygulandıran veda... 2 ismi öve öve bitiremedi!
20 kilo birden zayıflamıştı... Güzel şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı
20 kilo birden zayıflamıştı... Güzel şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı
Spiker Damla Uğurtürk, Okan Buruk'la çekildiği ve olay olan fotoğrafı sildi
Spiker Damla Uğurtürk, Okan Buruk'la çekildiği ve olay olan fotoğrafı sildi
Dehşete düşüren olay: İnşaat işçisi, baltayla 3 kişiyi ağır yaraladı!
Dehşete düşüren olay: İnşaat işçisi, baltayla 3 kişiyi ağır yaraladı!
İstanbul'da kentsel dönüşüm faciası: Ölü ve yaralılar var!
İstanbul'da kentsel dönüşüm faciası: Ölü ve yaralılar var!
Metrobüs durağındaki ''yan bakma'' cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı!
Metrobüs durağındaki ''yan bakma'' cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı!
Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erken seçime hazırlık mı ? Erdoğan'dan büyük revizyon hazırlığı! Erken seçime hazırlık mı ? Erdoğan'dan büyük revizyon hazırlığı! AK Partililerin içkili, köçekli ''aman genel merkez duymasın'' eğlencesi ortalığı karıştırdı AK Partililerin içkili, köçekli ''aman genel merkez duymasın'' eğlencesi ortalığı karıştırdı Spiker Damla Uğurtürk, Okan Buruk'la çekildiği ve olay olan fotoğrafı sildi Spiker Damla Uğurtürk, Okan Buruk'la çekildiği ve olay olan fotoğrafı sildi Metrobüs durağındaki ''yan bakma'' cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Metrobüs durağındaki ''yan bakma'' cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! İstifa dilekçesindeki bu ifade kaybettirdi... İşçi - işveren davaları için bir emsal karar daha! İstifa dilekçesindeki bu ifade kaybettirdi... İşçi - işveren davaları için bir emsal karar daha! Eşini sokak ortasında katleden caninin ifadesi ortaya çıktı Eşini sokak ortasında katleden caninin ifadesi ortaya çıktı 20 kilo birden zayıflamıştı... Güzel şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı 20 kilo birden zayıflamıştı... Güzel şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı Çılgın Sayısal Loto'da tarihi rekor: 1,1 Milyar TL'lik ikramiye 1 kişiye çıktı! Çılgın Sayısal Loto'da tarihi rekor: 1,1 Milyar TL'lik ikramiye 1 kişiye çıktı! Ünlü oyuncudan Teşkilat dizisine duygulandıran veda... 2 ismi öve öve bitiremedi! Ünlü oyuncudan Teşkilat dizisine duygulandıran veda... 2 ismi öve öve bitiremedi! Aracıları devreden çıkaran uygulama: Tarlada kilosunu 100 TL'den satıyor! Aracıları devreden çıkaran uygulama: Tarlada kilosunu 100 TL'den satıyor!
MetroPOLL'den çarpıcı anket: Tüm siyasi partilerin seçmenlerinin tepkisi dikkat çekti! MetroPOLL'den çarpıcı anket: Tüm siyasi partilerin seçmenlerinin tepkisi dikkat çekti! Evliliğini tek celsede noktalayan Survivor Sahra'dan olay sözler: ''Pisliklerden Kurtulmak İçin...'' Evliliğini tek celsede noktalayan Survivor Sahra'dan olay sözler: ''Pisliklerden Kurtulmak İçin...'' ''Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesi yasaklandı'' denildi, soruşturma başlatıldı! ''Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesi yasaklandı'' denildi, soruşturma başlatıldı! Yargıtay'dan çalışanlara müjde: Yıllık izin hesabında hafta tatili ve bayramlar düşülemeyecek! Yargıtay'dan çalışanlara müjde: Yıllık izin hesabında hafta tatili ve bayramlar düşülemeyecek! Özgür Özel'den TBMM önünde tarihi çıkış: ''Yargı darbesini püskürttünüz, önce Kurultay!'' Özgür Özel'den TBMM önünde tarihi çıkış: ''Yargı darbesini püskürttünüz, önce Kurultay!'' Mauro Icardi ile nişanlısı China Suarez'in Maldivler'deki sansürlü +18 tatili olay oldu! Mauro Icardi ile nişanlısı China Suarez'in Maldivler'deki sansürlü +18 tatili olay oldu! Altın fiyatları ABD'den gelecek habere odaklandı, İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi! Altın fiyatları ABD'den gelecek habere odaklandı, İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi! Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi çağrı Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi çağrı Kılıçdaroğlu'ndan gündeme bomba gibi düşen sözler: ''Kim pavyon köşelerinde para aldıysa...'' Kılıçdaroğlu'ndan gündeme bomba gibi düşen sözler: ''Kim pavyon köşelerinde para aldıysa...'' CHP'li 72 il başkanından ortak kurultay çağrısı: ''Bu tarihten önce olmalıdır'' CHP'li 72 il başkanından ortak kurultay çağrısı: ''Bu tarihten önce olmalıdır''