Bodrum’un İçme Suyu Altyapısında Dönüm Noktası

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Bodrum’da sık sık arızalanarak su kesintilerine neden olan 22 bin metrelik CTP (Cam Takviyeli Polyester) içme suyu hatlarının Duktil borularla yenilenen Güney İsale Hattı’nda incelemelerde bulundu. Şengül, projenin son aşaması olan devreye alma çalışmalarını yerinde takip ederek teknik ekiplerden bilgi aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Bodrum’da kesintisiz içme suyu sağlanması hedefi doğrultusunda etap etap hayata geçirilen içme suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Bu kapsamda, sık sık arızalara ve kesintilere neden olan 22 bin metre uzunluğundaki CTP hatların yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından son aşama olan devreye alma sürecini sahada takip eden Şengül, teknik ekiplerden bilgi aldı.

Hatların Devreye Alınmasıyla Yeni Dönem Başlayacak

Bodrum Yarımadası’nda kullanım ömrünü tamamlayan ve CTP malzemenin kullanıldığı hatların sık sık arızalara yol açması nedeniyle yaşanan su kesintileri ve kayıp-kaçak sorunlarına kalıcı çözüm sağlamak amacıyla başlatılan Güney Ana İsale Hattı çalışmalarında son aşamaya gelindi. Torba, Müskebi, Yahşi, Gümbet ve Turgutreis mahallelerini kapsayan 22 bin metrelik içme suyu hattı, dayanıklı ve uzun ömürlü Duktil hatlarla yenilendi. Tamamlanan hat yenileme çalışmalarının ardından son aşama olarak devreye alma sürecine geçildi. Bu işlemin de tamamlanmasıyla birlikte Bodrum’da içme suyu arzı uzun yıllar kesintisiz şekilde sağlanacak.

Şengül, Çalışmaları Yakından Takip Etti

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, saha incelemeleri kapsamında Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi’nde bulunan içme suyu deposunda yürütülen mekanik imalatları kontrol etti. Şengül ayrıca Torba Kavşağı’nda Bodrum’un ana içme suyu hattında incelemelerde bulunarak teknik değerlendirmelerde bulundu.

Torba Ana Depo’dan beslenen ve üçe ayrılarak Bodrum’un farklı bölgelerine su sağlayacak ana hat sistemini de inceleyen Şengül, yeni yapının Kuzey, Güney ve Yalıçiftlik bölgelerinin ayrı hatlar üzerinden beslenmesi açısından önemli bir işlev göreceğini belirtti. Şengül, sistemin olası arızalarda tüm ilçeyi etkileyen kesintilerin önüne geçerek suyun daha kontrollü ve sürdürülebilir şekilde dağıtılmasına imkan sağlayacağını, bu sayede vatandaşların mağduriyetinin en aza indirileceğini ifade etti.

Şengül, “Muğla Genelinde Kapsamlı Yenileme Programı Yürütüyoruz”

Bodrum’un içme suyu sorununu çözme konusunda çok önemli bir aşamayı tamamladıklarını belirten MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, “Bodrum’da yürüttüğümüz içme suyu altyapı çalışmaları kapsamında özellikle Güney Ana İsale Hattı’nda önemli bir aşamayı geride bıraktık. Uzun yıllardır arızalara neden olan CTP hattın yenileme süreci tamamlandı ve şu anda devreye alma çalışmalarını sahada yakından takip ediyoruz. Bu çalışmaları, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın Bodrum Yarımadası’nda kesintisiz içme suyu sağlanmasına yönelik ortaya koyduğu vizyon ve kararlı duruş doğrultusunda etap etap hayata geçiriyoruz. Çalışmalar kapsamında hayata geçirilecek yeni sistemle, Torba Ana Depo’dan tüm Bodrum’u besleyen hat üç ayrı bölgeye ayrılarak Kuzey, Güney ve Yalıçiftlik hatlarını birbirinden bağımsız hale getireceğiz. Bu sistem sayesinde olası arızalarda tüm ilçenin etkilenmesinin önüne geçilecek. Muğla genelinde su kayıp-kaçak oranlarını düşürmek, altyapıyı daha dayanıklı hale getirmek ve vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunmak amacıyla kapsamlı bir yenileme programı yürütüyoruz. Bodrum’da tamamlanan bu hat yenilemesi de bu bütüncül çalışmanın önemli bir parçasını oluşturuyor. Kent genelinde de benzer şekilde altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız planlı şekilde devam ediyor. Sahadaki tüm süreçleri teknik ekiplerimizle birlikte yakından takip ediyor, vatandaşlarımıza kesintisiz ve sürdürülebilir içme suyu hizmeti sunmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” dedi.