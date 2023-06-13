Bodrum'un sorunları ortak akıl ile çözülecek

Bodrum Belediyesi iş birliğinde, Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) organizasyonuyla gerçekleşen Arama Konferansı’nda Bodrum’un sorunları ve geleceği masaya yatırıldı.

Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum’da iki gün süren Arama Konferansı’na Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, BOTAV yönetim kurulu üyeleri ile Bodrum’un sanat, iş, eğitim, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu moderatörlüğünde gerçekleşen Arama Konferansı’nda “Gelecek Senaryoları ve Mevcut Durum Değerlendirmesi”, “Gelecek Tasarımı” ve “Stratejik Yol Haritası” grup çalışmaları gerçekleşti. Katılımcılar, ortak akıl ile fikirlerini sonuca ulaştırırken grup çalışmaları sonucunda sunumlar ile ortaya çıkan fikir ve projeleri diğer grup üyeleri ile paylaştı.

Klasik Konferanslardan Farklı Bir Çalışma

Gerçekleşen konferansın klasik konferanslardan farklı olduğunu belirten Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu, “Birileri konuşuyor, birileri dinliyor, böyle bir düzenekte yapmıyoruz bu çalışmayı. Daha çok bir çalıştay mantığında, herkesin katkısını ve katılımını en üst düzeye çıkartmaya yönelik. Onların paylaşmalarını sağlamayı aynı zamanda da yeni akıl ve yeni bilgi üretmelerini sağlayan bir yöntem; Arama Konferansı. Aradığımız şey ortak akıl. Bodrum’un geleceğine yönelik bir ortak akıl arıyoruz. Onu bulmak üzereyiz. Onu nasıl hayata geçireceğiz. Bunun yol haritasını ve projelerini bulmaya, tanımlamaya çalışıyoruz.”

Grup çalışmalarının önemine dikkat çeken Babüroğlu sözlerine şöyle devam etti;

“Bodrum’da geleceği ve bugünü etkileyen ve etkilenen paydaşlar tarafından yapılması, gerçekleştirilmesi gerekiyor. Dün ve bugün çok iyi bir katılım var. BOTAV’ın yönetim kurulunun katılım kapsamı çok iyi ama Bodrum’da yaşayan diğer uzmanların da katılımlarıyla bir arama konferansı gerçekleştiriyoruz. Bu bir yandan da katılımlı bir planlama yöntemi. Yani hem mevcut durumu tanımladık, bütün sorunlarıyla hem de olması gerekeni tanımladık. Mevcut durumla olması gereken arasındaki bağı da ayrı çalışmalarla yaptık. Hem yumaklar, çıkmazlar, onları nasıl çözeceğimizi belirledik hem de yeni belirlenecek, istenen geleceğe nasıl ulaşacağımızı belirledik.”

Arama Konferansı’nın Takibi Çok Önemli

Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu Arama Konferanslarının en önemli kısmının çıkan sonuç bildirgesinin takibinin, ortaya çıkan fikir ve projeleri kimin takip edeceğinin olduğunu, 2008 yılında Bodrum’da düzenlenen Arama Konferansı devamında takibin pek verimli olmadığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“En önemli garantörlerimizden biri de Belediye Başkanımız Ahmet Aras. İki gün hiç ara vermeden tüm paydaşlarla beraber, BOTAV yönetim kurulu ve diğer paydaşlarla birlikte çalıştı. Bundan dolayı çok umutluyum.”

Konferansın kapanışında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’un klasik bir turizm destinasyonu olmadığını belirterek, “Bodrum her şeyi ile mavi yolculuğuyla, gastronomisiyle, yerel kültürüyle, bitki örtüsüyle, değişik koylarıyla ne Caen’a benzer ne de St.Tropez’e benzer. Ne Didim’e benzer ne de Kuşadası’na. Buranın 11 ayrı Caen’ı var, 11 ayrı St.Tropez’i var.”

Bodrum’un tarihi ve kültürel değerlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Aras konuşmasında grup çalışmalarından çıkan bazı proje ve sorunlara yönelik olarak belediye tarafından yapılan ve yapılması planlanan projelerden bahsetti.

Konferans sonunda Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu ve ekibine teşekkür plaketi veren Başkan Aras, Arama Konferansı’nın sonuç bildirgesine göre çalışmaları planlayarak Bodrum’un geleceği için ortak akıl ile sorunların çözümü ve projeleri hayata geçireceklerini söyledi.