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Boğaz Belediyeler Birliği’nde olağanüstü seçim: Oktay Aksu Başkan Vekili seçildi

Boğaz Belediyeler Birliği’nde olağanüstü seçim: Oktay Aksu Başkan Vekili seçildi
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Beşiktaş Belediye Başkanı ve İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı Rıza Akpolat ile Birlik Birinci Başkan Vekili ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasının ardından, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği'nde olağanüstü seçim gerçekleştirildi.

Üyelerin oy birliğiyle Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği görevine seçildi. Meclis Birinci Başkan Vekilliği görevine ise Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş getirildi.

Oktay Aksu yaptığı açıklamada, “Başkanlarımız Sayın Rıza Akpolat ve Sayın Alaattin Köseler aramıza dönene kadar, süreci onların emanetine sahip çıkarak ve dayanışma içinde yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu Boğaz Belediyeler Birliği
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