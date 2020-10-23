Sarıyer Belediyesi Cumhuriyet kutlamalarının ikinci günü olan 25 Ekim’i müziğe ayırdı. “Boğaza Kadar Müzik Sonsuza Kadar Cumhuriyet” sloganı ile duyanları heyecanlandıran program, boğazın 8 farklı noktasında müzik dinletileri ile Sarıyerlilere keyifli anlar yaşatacak. Saat 12.00'de başlayarak akşam saatlerine kadar devam edecek etkinlikte İstanbul’un değişik yerlerinden gelen sokak sanatçıları farklı tarzlarda yapacakları müziklerle Sarıyerlilere unutulmaz anlar yaşatacak. Sokak sanatçıları ayrıca boğaz hattının dışında Zekeriyaköy’de de bir müzik dinletisi gerçekleştirecek. İşte dinletilerin gerçekleşeceği o noktalar:

Rumelihisarı - Kale karşısı

Cemal Yön ( çello )

Emirgan – Sütiş karşısı

Mutlu Sevinç

İstinye İDO ve hastane arası

Samet Kölemen

Yeniköy – Park içi

Yasemin Yüksel – Cazz Müzik

Tarabya – Park içi

Elanur Akbulut – Türkçe pop rock funk

Kireçburnu - Haydar Aliyev Parkı

Metin Yaman

Büyükdere – Balıkçılar karşısı

Sinan Durgun

Sarıyer Merkez – İDO önü

Kadir Peltek

Zekeriyaköy – Çarşı



