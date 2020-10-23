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  4. 23 Ekim 2020 20:10

''Boğaza kadar müzik, sonsuza kadar Cumhuriyet''

Müzik boğazdan gelir. İstanbul’un farklı yerlerinden gelen sokak sanatçıları Sarıyer’in sahil hattını notalarla saracak. Sarıyerliler bu yıl Cumhuriyet bayramını “Boğaza Kadar Müzik Sonsuza Kadar Cumhuriyet” sloganı ile kutlayacak.

''Boğaza kadar müzik, sonsuza kadar Cumhuriyet''
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Sarıyer Belediyesi Cumhuriyet kutlamalarının ikinci günü olan 25 Ekim’i müziğe ayırdı. “Boğaza Kadar Müzik Sonsuza Kadar Cumhuriyet” sloganı ile duyanları heyecanlandıran program, boğazın 8 farklı noktasında müzik dinletileri ile Sarıyerlilere keyifli anlar yaşatacak. Saat 12.00'de başlayarak akşam saatlerine  kadar devam edecek etkinlikte İstanbul’un değişik yerlerinden gelen sokak sanatçıları farklı tarzlarda yapacakları müziklerle Sarıyerlilere unutulmaz anlar yaşatacak. Sokak sanatçıları ayrıca boğaz hattının dışında Zekeriyaköy’de de bir müzik dinletisi gerçekleştirecek. İşte dinletilerin gerçekleşeceği o noktalar:

Rumelihisarı - Kale karşısı
Cemal Yön ( çello )

Emirgan – Sütiş karşısı
Mutlu Sevinç

İstinye İDO ve hastane arası
Samet Kölemen

Yeniköy – Park içi
Yasemin Yüksel – Cazz Müzik

Tarabya – Park içi
Elanur Akbulut – Türkçe pop rock funk

Kireçburnu -  Haydar Aliyev Parkı
Metin Yaman

Büyükdere – Balıkçılar karşısı
Sinan Durgun

Sarıyer Merkez – İDO önü
Kadir Peltek

Zekeriyaköy – Çarşı 

 

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