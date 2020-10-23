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Sarıyer Belediyesi Cumhuriyet kutlamalarının ikinci günü olan 25 Ekim’i müziğe ayırdı. “Boğaza Kadar Müzik Sonsuza Kadar Cumhuriyet” sloganı ile duyanları heyecanlandıran program, boğazın 8 farklı noktasında müzik dinletileri ile Sarıyerlilere keyifli anlar yaşatacak. Saat 12.00'de başlayarak akşam saatlerine kadar devam edecek etkinlikte İstanbul’un değişik yerlerinden gelen sokak sanatçıları farklı tarzlarda yapacakları müziklerle Sarıyerlilere unutulmaz anlar yaşatacak. Sokak sanatçıları ayrıca boğaz hattının dışında Zekeriyaköy’de de bir müzik dinletisi gerçekleştirecek. İşte dinletilerin gerçekleşeceği o noktalar:
Rumelihisarı - Kale karşısı
Cemal Yön ( çello )
Emirgan – Sütiş karşısı
Mutlu Sevinç
İstinye İDO ve hastane arası
Samet Kölemen
Yeniköy – Park içi
Yasemin Yüksel – Cazz Müzik
Tarabya – Park içi
Elanur Akbulut – Türkçe pop rock funk
Kireçburnu - Haydar Aliyev Parkı
Metin Yaman
Büyükdere – Balıkçılar karşısı
Sinan Durgun
Sarıyer Merkez – İDO önü
Kadir Peltek
Zekeriyaköy – Çarşı
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