Bölgesel Living Lab Zirvesi başlıyor

Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir Living Lab tarafından bölgedeki inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesi için gerçekleştirilen Bölgesel Living Lab Zirvesi ile bu yıl yerel yönetimler, üniversiteler ve inovasyon kullanıcıları arasındaki iş birliğinin artırılması hedefleniyor.

Belediye başkanları, akademisyenler, AB temsilcileri, AB kurumları ve Living Lab uzmanlarını bir araya getirecek zirvede, teknoloji ve inovasyonun yanı sıra akıllı şehirlerle ilgili konularda paneller ve çalıştaylar düzenlenecek, yol gösterici öneriler ve iyi örnekler aktarılacak.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun da katılacağı 2. Bölgesel Living Lab Zirvesi’nde sizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Tarih : 4 Aralık 2019 Çarşamba

Saat : 09.00

Adres : Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü

Çırağan Caddesi Osmanpaşa Mektebi Sokak No:4-6 Beşiktaş