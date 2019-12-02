  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 02 Aralık 2019 14:47

Bölgesel Living Lab Zirvesi başlıyor

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir Living Lab ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 2. Bölgesel Living Lab Zirvesi, 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Bölgesel Living Lab Zirvesi başlıyor
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir Living Lab tarafından bölgedeki inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesi için gerçekleştirilen Bölgesel Living Lab Zirvesi ile bu yıl yerel yönetimler, üniversiteler ve inovasyon kullanıcıları arasındaki iş birliğinin artırılması hedefleniyor.

Belediye başkanları, akademisyenler, AB temsilcileri, AB kurumları ve Living Lab uzmanlarını bir araya getirecek zirvede, teknoloji ve inovasyonun yanı sıra akıllı şehirlerle ilgili konularda paneller ve çalıştaylar düzenlenecek, yol gösterici öneriler ve iyi örnekler aktarılacak.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun da katılacağı 2. Bölgesel Living Lab Zirvesi’nde sizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Tarih       : 4 Aralık 2019 Çarşamba

Saat : 09.00

Adres       : Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü

  Çırağan Caddesi Osmanpaşa Mektebi Sokak No:4-6 Beşiktaş

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
bahçeşehir , bahçeşehir belediyesi , Yasin kartoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM