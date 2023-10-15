Bosphorun 10K Parkuru Beşiktaş'ta koşuldu

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Bosphorun 10K ve Spor Festivali Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde Kuruçeşme - Bebek - Çırağan Sarayı rotasında gerçekleşti. Dünyanın en önemli parkurlarından biri olan Bosphorun 10K’ya yaklaşık 2 bin 300 sporcu katılarak zorlu parkurda ter döktü.

Katılımcıları kutlayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ‘’Cumhuriyetimizin 100. Yılında ev sahipliğini yaptığımız Bosphorun10K ve Spor Festivali’ni yoğun katılımla gerçekleştirdik. Çeşitli kategorilerde kupa almaya hak kazanan katılımcılarımızı tebrik ediyor, katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz.’’ dedi.

İstanbul’un en keyifli rotalarından birine sahip Bosphorun 10K ve Spor Festivali 14-15 Ekim tarihleri arasında Beşiktaş’ta gerçekleşti. Birbirinden renkli spor etkinliklerinin gerçekleştirildiği festivalin son gününde sporcular Kuruçeşme- Bebek ve Çırağan Sarayı rotasında birincilik için mücadele etti. 7’den 70’e her yaştan sporcunun katılarak ter döktüğü, çipli takip sisteminin kullanıldığı yarışta, katılımcılar büyük heyecan yaşadı. Festival kapsamında, zumba ve çeşitli dans gösterileri yapan katılımcılar keyifli vakit geçirdi.

Koşu sonrası dereceye giren sporculara düzenlenen törenle kupaları takdim edildi.

Genel Klasman Kadınlarda koşuyu 36 dakika 32 saniyelik başarısıyla Nazire Güleç 1. olarak tamamladı. İkinci Damla Çelik olurken, Özge Çolak yarışmayı üçüncü olarak tamamladı.

Genel Klasman Erkeklerde ise; 30 dakika 54 saniyelik başarısıyla Halil Yaşın 1. olurken, Omar Kanbar ikinci, Mahdi Alizadeh ise üçüncü oldu.

“Herkesi spora davet ediyorum.’’

Bosphorun 10K 55-59 yaşı grubu erkek kategorisinde parkuru 54 dakikada bitiren Tuncay KaraMustafa duygularını şu şekilde dile getirdi: ‘’Haftada 4 veya 5 gün antrenman yapıyorum birçok koşu gurubuyla koşuyorum. Tüm arkadaşlara sporun birleştirici gücünü sağlığa katkısını barışa çağrısını vurguluyorum. Herkesi spora davet ediyorum.’’

‘’Çok güzel bir ortam var, Beşiktaş Belediyesi’ne teşekkür ederim.’’

Zorlu parkurda ter döken, Arzu Morçiçek, şunları söyledi: ‘’Bugün çok güzel bir ortam vardı. Ortam harika manzara mükemmel. Çok güzel bir parkurdu. 10 km koştuk, parkuru 55 dakikada bitirdim. Beşiktaş Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.’’