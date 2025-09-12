Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş’ın türküleri Muratpaşa'da seslendirildi

  1. Anasayfa
Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği 9. Yöreler Renkler Festivali’nin İç Anadolu Gecesi, bağlama eşliğinde seslendirilen bozkırın unutulmaz halk ozanlarının türküleriyle renklendi. Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş’tan Aşık Veysel’e uzanan ezgiler Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nında büyük ilgi gördü.

73 hemşeri, kültür ve dayanışma derneğinin katkısıyla devam eden festivalin İç Anadolu Gecesi, Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterilerisiyle başladı. İbrahim Pala ve Orhan Gürsoy konseriyle devam eden gecede Pınar Okumuş bağlama eşliğinde seslendirdiği Neşat Ertaş türküleriyle dinleyicilerin beğenisini topladı. Gece, Yusuf Deniz’in haraketli repertuarıyla son buldu.

Resmi kayıtlara göre Antalya’da 15 bin 86 Kırşehirli hemşerisinin yaşadığını belirten Kırşehirliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Eroğlu, ahilik kültürü ve Mevlana, Neşet Ertaş gibi değerli isimleri anmak ve yaşatmak adına festivale katıldıklarını söyledi. Eroğlu, festivalin ev sahibi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve ekibine teşekkür etti.

Her yıl şehirlerini simgeleyen farklı ürünlerle festivale katıldıklarını belirten Karaman Ayrancılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Dikici, “Festivalde hem dernekler paylaşım yapıyor hem de derneklere katkı sağlıyor. Güzel ve başarılı bir etkinlik. Başkanımız Ümit Uysal’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.

