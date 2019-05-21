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  4. 21 Mayıs 2019 19:09

Bravo başkan ! O tweet Mansur Yavaş'ı harekete geçirdi

Göreve geldiği günden bu yana özellikle sosyal yardımlar konusunda çalışmalarıyla büyük takdir toplayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşa el uzattı.

Bravo başkan ! O tweet Mansur Yavaş'ı harekete geçirdi
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31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, Ankara'da ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Önceki gün Twitter'da Ankara'da ailesi tarafından terk edilen bakıma ve yardıma muhtaç yaşlı bir vatandaş ile ilgili yapılan paylaşımlar üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş harekete geçti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, ailenin bugün gıda ve su; yarın ise ihtiyaç duyulan ev gereçlerinin tamamını temin edecektir." denildi.

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