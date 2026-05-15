Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Dilliès Ankara'da Ulus Tarihi Kent Merkezi'ni gezdi

Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Boris Dilliès ve beraberindeki heyet, Ulus Tarihi Kent Merkezi, Ankara Kalesi ve çevresini gezdi.

Gezi sırasında heyete eşlik eden ABB Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Ramazan Kabasakal, Ankara ile Brüksel arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin önemine dikkat çekerek “Başkan’ın ilk yaptığı işlerden bir tanesi Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel ile Ankara’yı kardeş şehir yapmak. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği’ne tam adaylık için uğraşan bir ülke. O yüzden Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel ile kardeş şehir olmak bizim için çok önemliydi” dedi.

Heyetin ziyaret programı kapsamında tarihi alanların özellikle ön plana çıkarıldığını belirten Kabasakal, şöyle konuştu:

“Ankara’mızın tarihî yönünü anlatmak istedik. Çünkü herkes Ankara’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin modern başkenti olduğunu biliyor. Ancak Ankara’nın aynı zamanda 4000 yıllık bir tarihi var. Biz yabancı misafirlerimizi Ankara’ya davet ederek kültürümüzü, tarihimizi tanıtarak Ankara’nın turizmini de canlandıracağız. Bir tanesi tarih, kültür turizmi; ikincisi termal turizm konusunda çok çaba sarf ediyoruz. Dünyanın en şifalı suları Ankara’da. Başta Haymana, Kızılcahamam olmak üzere Ankara’nın 14 ilçesinde termal turizm var. Bunları da tanıtmak için yabancı misafirlerimizi bol miktarda Ankara’ya davet ediyoruz ve bu zenginliklerimizi kendilerine tanıtıyoruz. Bu şekilde Ankara artık sadece idari bir başkent değil, tarihiyle turizmiyle de dünya sahnesinde layık olduğu yere geleceğine inanıyoruz.”

DILLIES : “ANKARA’NIN TARİHİ VE MODERNLİĞİ BİR ARADA YAŞATMASI ÇOK ETKİLEYİCİ”

Boris Dilliès ise Türkiye ziyaretinin Belçika ile Türkiye arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkiler açısından önemli olduğunu ifade etti. Ankara ile Brüksel’in iki büyük başkent olarak ortak çalışma alanlarını değerlendirdiğini kaydeden Dilliès, “Ankara da büyükşehir, Brüksel de büyükşehir. Bir araya gelmemiz ve ortak çalışmalar arasında neler yapıldığını, hangi konuları deneyimlememiz gerektiğini konuşmamız gerekiyordu. Ulaşım olsun, lojistik olsun, çevre olsun; bu konular çok önemliydi. Masaya tekrar bu konuları koyduk, birlikte neler, ne çalışmalar yapılabiliriz onları konuştuk” dedi.

Dilliès, Ankara’nın tarihi ve modern yapısının bir arada bulunmasından etkilendiğini de vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ankara çok değişik bir şehir. Hem modernizmi hem de tarihi bir araya getirmiş olması çok önemliydi. Bunları da görmem gerekiyordu. Ankara şehrine ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’na özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Benim için çok güzel bir deneyimdi.”