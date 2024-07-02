BŞB Spor Kulübü, yeni sezona yeniliklerle giriyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor yeni sezona yeniliklerle başlıyor. Spor kulüpleri için kolay ve hızlı yönetim sunan yazılım ürünü “Spor Akademik” ile anlaşan kulüp, uygulama sayesinde herkesi tek bir merkezi yapıya toplayarak verimli ve sürdürülebilir çalışma zemini hazırladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesinde yaptığı atılımlara bir yenisini daha ekledi. Spor kulüpleri için kolay ve hızlı yönetim sunan yazılım ürünü “Spor Akademik” ile anlaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü, herkesi tek bir merkezi yapıya toplayarak verimli ve sürdürülebilir çalışma zemini hazırladı. Aileleri, sporcuları, antrenörleri, kulüp yönetimini içine alan yazılım sayesinde uygulama; sporcu ve ailesine nerede olurlarsa olsun, ihtiyaç duyduğu bilgilere online şekilde ulaşma imkanı sağlıyor. Aynı zamanda; antrenman bilgilerine ve yoklama takibine kolay ulaşım konusunda ön plana çıkan uygulama; antrenman verimliliğini, sporcu gelişimini, antrenör etkinliğini arttırarak kulüp başarısını yukarıya çekmeyi hedefliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübünün farklı branşlardaki antrenörlerine uygulamanın kullanımıyla ilgili eğitim verildi.