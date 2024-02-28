BTP Adayı Kuruçeşme’den Atatürk vurgusu yaptı

Bağımsız Türkiye Partisi Mersin Büyükşehir Adayı Garip Can Coşkun, tarihi Kuruçeşme önünden seslendi

BTP Adayı Coşkun"1920 işgalini Mustafa Kemal ve Kuvayı Milliye ruhu nasıl ki buradan defettiyse, o ruh nasıl bu Kuruçeşme'ye sahip çıktıysa aynı ruhla biz de Mersin'de Bağımsız Türkiye Partisi'ne sahip çıkacağız"dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Garip Can Coşkun, Mersin'deki tarihi Kuruçeşme önünden vatandaşlara mesaj verdi.

Mersin'de Fransız işgali sırasında yapılan çeşmenin yanında bir video çeken Coşkun, "1920 işgalini Mustafa Kemal ve Kuvayı Milliye ruhu nasıl ki buradan defettiyse, o ruh nasıl bu Kuruçeşme'ye sahip çıktıysa aynı ruhla biz de Mersin'de Bağımsız Türkiye Partisi'ne sahip çıkacağız" dedi.