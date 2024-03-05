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BTP Eyüp İlçe Başkanı Özdemir aday tanıtımına davet etti

BTP Eyüp İlçe Başkanı Özdemir aday tanıtımına davet etti
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Bağımsız Türkiye Partisi Eyüp İlçe Başkanı Semih Özdemir, BTP Eyüp Belediye Başkan Adayı Mustafa Yanık ve ilçe meclis üyesi adaylarının yarın akşam yapılacak tanıtım programına tüm Eyüplüleri davet etti.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Eyüp İlçe Başkanı Semih Özdemir aday tanıtım programına bütün Eyüplüleri davet etti.

Özdemir,"Bu seçimlerde iddalıyız. Belediye Başkan Adayımız Mustafa Yanık Eyüp'e mal olmuş, Eyüp'ün evladı, Eyüp'te çocukluğu, gençliği geçmiş Atatürk sevdalısı idol bir kişilik. Ondan dolayı kadromuzla çok uyumlu çalışıyoruz. Sıkmadık el, çalmadığımız kapı bırakmayacağız" dedi

Özdemir, "6 Mart Çarşamba günü saat 19.00'da Meşale Kongre Merkezi'nde aday tanıtım programımız var. Tanışmaya, kahvemizi içip adayımızın projelerini dinleyip değerlendirmeye bekliyorum" dedi.

Eyüp Belediye Başkan Adayı Mustafa Yanık kimdir?

Eski Eyüpspor gol kralı Galatasaray-Monoca maçını yöneten hakem ünvanlı Mustafa Yanık, 1954 yılında Rize'nin Güneysu Yeşilköy köyünde doğdu.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul'a gelerek Eyüp'ün İslambey Mahallesinde tamamladı. İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi Mezunudur.

Eğitim hayatından sonra Fenerbahçe Spor Kulübü'nün altyapısında oynadı. Süper Lig ve milli takım dahil çeşitli takımlarda futbol oynayarak 250'nin üzerinde gol attı.

Futbolu, semtinin takımı olan, kaptanlığını da yaptığı Eyüp Spor'da "gol krallığı" ünvanını elde ettikten sonra bıraktı, Futbol hakemliğine başladı.

Türkiye ve Avrupa'da milli hakem olarak üst düzey müsabakalarda görev aldı.

Ayrıca teknik direktör olarak Eyüp Spor'da dâhil çeşitli kulüplerde çalıştı.

Ulusal kanallarda, dini program ve spor programları yapmaktadır.

Etiketler BTP Eyüp İlçe Başkanı
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