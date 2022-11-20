''Bu İşte Bir Umut Var'' izleyiciyle buluşuyor

Konyaaltı Belediyesi, yönetmenliğini Jale İncekol’un yaptığı ''Bu İşte Bir Umut Var'' adlı belgesel filmini Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde sinemaseverlerle buluşturacak.

Konyaaltı Belediyesi, kültür/sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği film gösterimlerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çakırlar Mahallesi’nde kurulan beyaz perdede ‘’Umutlu Bir Hikaye’’ filminin gösterimini gerçekleştiren Konyaaltı Belediyesi, havaların serinlemesiyle birlikte film gösterimlerini salonlara taşıyor. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde 22 Kasım Salı günü saat 20:00’de gerçekleştirilecek gösterimde, Jale İncekol’un yönetmenliğini yaptığı ‘’Bu İşte Bir Umut Var’’ adlı belgesel filmi Konyaaltılılarla buluşacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin devrimsel yeniliklerinden biri olan Köy Enstitüleri’ni konu alan filmi sinemaseverlerin ücretsiz bir şekilde seyredebileceği bildirildi. Etkinlik, film gösterimi sonrasında Yönetmen Jale İncekol’un katılacağı söyleşi ile devam edecek. Konyaaltı’nın kültür ve sanatın merkezi olması anlamında çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu doğrultuda ilçenin her noktasında etkinlikler düzenlediklerini aktardı. Gösterimini yapacakları filme konu olan Köy Enstitüleri’nin Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli bir değer olduğunun altını çizen Başkan Esen, ‘’Bütün hemşehrilerimizi bu önemli filmi izlemeye davet ediyorum’’ dedi.