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Bunaltan sıcaklar geri döndü!

Bunaltan sıcaklar geri döndü!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde artmaya devam ediyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Günün hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam edecek ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Ülke genelinde ise yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli’de vatandaşları sıcaklara karşı uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının artarak Cuma (16.09.2022) öğle saatlerinden Salı (20.09.2022) günü akşam saatlerine kadar mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam etmesi, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

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