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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Bodrum'da özlem ve minnetle anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Bodrum'da özlem ve minnetle anıldı
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Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 86’ncı yılında anıldı.

Bağımsız ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, tüm yurtta olduğu gibi Bodrum’da da düzenlenen bir dizi etkinlikle anıldı.

Atatürk’ü anma programı kapsamında Belediye Meydanı’nda düzenlenen çelenk koyma törenine Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum Garnizon Komutanı Per. Alb. Ayhan Ulutaş, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Vekili Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, kurum amirleri, siyasi parti başkanları ve yönetimi, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personelleri, sivil toplum kuruluşları, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, saat 9.05’te belediye hoparlöründen yayınlanan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşundan sonra İstikbal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Anma törenin ardından Bodrum Belediyesi’nin organizasyonu ile Belediye Meydanı’nda Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ruhuna lokma dağıtıldı. 

Anma etkinlikleri saat 10.30’da Herodot Kültür Merkezi’nde Bodrum Kaymakamlığı tarafından organize edilen programla devam etti.

Mumcular’da Atatürk’ü Anma Etkinlikleri

10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Karaova, Mumcular ve Gölbaşı Mahalle Muhtarlarının katkılarıyla Mumcular’da anma programı gerçekleştirildi.

Program saat 08.15’te Mumcular Mustafa Kalem Parkı önünden yapılan Atamıza saygı yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşte MUSKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanlığı (Bodrum ve Milas) Koordinatörü Meclis Üyesi Abdullah Engin Başol, belediye meclis üyeleri, Mumcular Mahalle Muhtarı Muhammed Işık, Karaova Mahalle Muhtarı Muhammed Karademir, Gölbaşı Mahalle Muhtarı Toprak Bakar, Mumcular Fuat Erten İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Mumcular esnaf ve kooperatifi, Mumcular Spor Kulübü, Karaovaspor ve vatandaşlar yer aldı.  Yürüyüşün ardından Mumcular Atatürk Meydanı’nda çelenk koyma töreni düzenledi. Törenin ardından Mumcular Fuat Erten İlkokulu öğrencileri ile Emekli Öğretmen Nafile Ulu günün anlam ve önemine özel şiirlerini okudu.

Etkinlikler saat 19.00’da Mumcular Yerel Korosu tarafından seslendirilen “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” dinletisinin ardından saat 19.40’ta yapılan Atatürk film gösterimi ile son buldu. Akşam programına Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Vekili Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, MUSKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanlığı (Bodrum ve Milas) Koordinatörü Meclis Üyesi Abdullah Engin Başol, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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