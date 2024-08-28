''Büyük Zafer'' Başkent'te coşkuyla kutlanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlamak için hazırlıklarını tamamladı. Büyük zaferin 102. yıl dönümü, kentin dört bir yanında düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. 29 Ağustos’ta Prof. Dr. İlber Ortaylı ile başlayacak olan etkinliler 30 Ağustos akşamı Tan Taşçı’nın konseri ile taçlandırılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kentin dört bir yanında düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da kazanılan büyük zaferin 102. yıl dönümü Başkent Ankara’da coşkuyla kutlanacak. İLBER ORTAYLI BAŞKENTLİLERLE BULUŞACAK Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, 29 Ağustos’ta saat 19.30’da tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Gençlik Parkı’nda “Hürriyet ve Bağımsız Fikrinin Ölümsüz Abidesi 30 Ağustos” konulu programda Başkentlilerle buluşacak. KENT GENELİNDE BANDO COŞKUSU YAŞANACAK Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı da kentin farklı noktalarında 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşatacak. Kutlama programı kapsamında, Bando Takımı 30 Ağustos’ta 13.00-13.30 saatleri arasında Batıkent GİMSA önünde, 14.00-14.30 arasında Arcadium AVM önünde, 15.30-16.00 arasında Kurtuluş Parkı’nda, 16.30-17.00 arasında Kızılay AVM önünde ve 17.30-18.00 arasında Kuğulu Park’ta konserler verecek. TAN TAŞÇI ZAFER BAYRAMI KONSERİ VERECEK 30 Ağustos akşamı saat 20.30’da ise Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’nda Tan Taşçı Başkentlilerle buluşarak Zafer Bayramı konseri verecek. Tüm Ankaralıların davetli olduğu etkinliler için 30 Ağustos tarihinde Zafer Çarşısı’ndan Atatürk Orman Çiftliği’ne saat 16.00’dan gece yarısı 00.00’a kadar ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.