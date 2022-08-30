Büyük Zafer'in 100. yılı Başkent'te coşkuyla kutlanıyor

Milli bayramları hazırladığı coşkulu kutlama programlarıyla kutlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılını da çeşitli etkinliklerle kutladı.

Günler öncesinden Zeynep Bastık konseriyle başlayan ‘Zafer Haftası’ etkinlikleri, 30 Ağustos’un gelmesiyle daha coşkulu bir hal aldı. AŞTİ’de Büyük Taaruz’un anlatıldığı bir fotoğraf sergisi düzenlenirken, parklarda Ankara Kent Orkestrası, Mehteran ve FOMGET gösterileri yapıldı. Ayrıca, başkentin dört bir yanı kırmızı beyaz Türk Bayraklarıyla süslendi.

YAVAŞ’TAN VİDEOLU DAVET

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesapları üzerinden videolu bir paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Büyük zaferler, zafere inananlarla büyür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu’yu tekrar vatan yapan kurtuluş kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi. Ayrıca Yavaş, yaptığı başka bir videolu paylaşımla ise Ankaralıları bu akşam Gençlik Parkı’nda gerçekleşecek Athena konserine davet etti.

KUVAYI MİLLİYE DESTANI SAHNELENDİ

‘Zafer Haftası’ etkinlikleri kapsamında Zeynep Bastık, Koray Avcı ve Melike Şahin’i başkentin parklarında ağırlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nazım Hikmet Ran’ın ölümsüz eseri “Kuvayi Milliye Destanı”nı sahneye taşıdı.

Eser ‘rock oratoryo’ tarzında Şef Kemal Günüç yönetimindeki Kent Orkestrası ile Dilara Keyf Günüç, Levent Kol, Yunus Emre Özorhon ve Nihan İnan Özbayrak tarafından seslendirildi. Başkentlilerin ilgiyle izlediği konserde kum sanatı ve kaligrafi sanatçısı Oğuz Kızıklı da sahnedeki ekrana yansıtılan gösterisiyle orkestraya eşlik etti.

Vedat Dalokay Parkı’nda düzenlenen programa katılan vatandaşlar memnuniyetlerini şu sözlerle paylaştı:

-Umutcan Sarıkaya: “Vedat Dalokay Parkı’nı Mansur Yavaş daha efektif kullanıyor. Çok güzel etkinlikler oluyor. Daha güzel zaman geçiriyoruz. Böyle önemli günlerde de güzel etkinlikler yapılıyor. İyi ki yapıyor.”

-Barış Yıldırım: “Büyükşehir Belediyesinin bu tür etkinlikler yapması gerçekten çok güzel. Bu tür etkinliklere muhtaç bir toplumuz. Gençler açısından çok iyi oluyor. Kuvayı Milliye Destanı defalarca okuduğum bir eserdir. Şimdi orkestradan dinleyeceğim. Heyecanla geldik. Devamını bekliyoruz.”

-Nil Yıldırım: “Etkinliklerin böyle devam etmesini çok istiyoruz. Çok eğleniyoruz. Bizim açımızdan hoş, keyifli bir yaz geçiriyoruz.”

KIRMIZI BEYAZ BİR BAŞKENT

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO otobüsleri, metro, ANKARAY ve teleferiğin ücretsiz hizmet verdiği Başkent’in cadde ve bulvarlarını Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatırken, kentin birçok noktasında da ‘Beraberinde yüzlerce zafer getiren 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun’ yazılı billboard ve afişlerle kutlama mesajları yayımladı.

Metro ve ANKARAY istasyonlarında ise marşlar yankılanırken, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı içeren anonslar yapıldı. Ayrıca, EGO Genel Müdürlüğü metro istasyonlarına ve 1500 EGO otobüsüne Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri astı.

AŞTİ’DE BÜYÜK TAARRUZ SERGİSİ

ABB iştiraklerinden BUGSAŞ, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Büyük Taaruz’un anlatıldığı bir fotoğraf sergisi açtı. Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği AŞTİ’de kurulan sergi vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ‘Zafer Haftası’ etkinlikleri gün boyu sürecek etkinliklerin ardından akşam Gençlik Parkı’nda düzenlenecek Athena konseri ile sona erecek.