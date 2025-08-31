  1. Anasayfa
Büyük zaferin 103. yılı Ankara'da coşkuyla kutlandı

Büyük zaferin 103. yılı Ankara'da coşkuyla kutlandı
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıldönümünüAtatürk Orman Çiftliği’nde düzenlediği dev müzikal tiyatro ve Canozan konseriyle kutladı. 7’den 70’e binlerce Ankaralı, ABB’nin düzenlediği etkinlikte Zafer Bayramı’nın coşkusunu sanat ve müzikle doyasıya yaşadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı 103. yılında Atatürk Orman Çiftliği’ndeki Doğal Yaşam Parkı Konser Alanı’nda düzenlediği etkinliklerle kutladı. Binlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte ilk olarak, “Sonsuz Zafer: 30 Ağustos”adlı müzikal tiyatro sahnelendi. 70 kişilik dev kadronun yer aldığı gösteri, Kurtuluş Mücadelesi’nin destansı ruhunu sahneye taşıyarak izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

CANOZAN’DAN ZAFER BAYRAMI’NA ÖZEL KONSER

Müzikalin ardından sahneye çıkan sevilen sanatçı Canozan, söylediği şarkılarla Ankaralılara unutulmaz bir gece yaşattı. Binlerce kişi, Zafer Bayramı coşkusunu şarkılar eşliğinde hep birlikte yaşarken, ellerinde Türk bayraklarıyla alanı kırmızı beyaza bürüdü.

AOÇ’NİN KURULUŞUNUN 100. YILI

Etkinlikler, Atatürk’ün emanetiolan AOÇ’nin kuruluşunun 100. yılına denk gelmesiyle ayrı bir anlam kazandı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, kutlamalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bu sene 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 103. yıl dönümünü çok büyük iki prodüksiyonla kutluyoruz. AOÇ’de, çiftliğin kuruluşunun 100. yıldönümünde 2 önemli eserle taçlandırmak istedik. 7’den 70’e binlerce insanla, büyük bir coşkuyla kutluyoruz Zafer Bayramı’mızı. Dev bir müzikal tiyatromuz, arkasından da Can Ozan konserimiz var, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.”

“VATAN SEVGİSİNİ BİR KEZ DAHA HİSSETTİK”

Etkinliğe katılan vatandaşlar, Zafer Bayramı’nın coşkusunu ABB’nin organizasyonuyla yaşamanın mutluluğunu dile getirdi. Vatandaşlardan bazıları duygularını şöyle ifade etti:

-Başak Akpak: “Bu önemli günde, böyle gurur verici bir günde burada olmak gerçekten bizim için çok güzel. Marşlarımızla, insanların bu şekilde vatani duygularıyla böyle coşması gerçekten çok güzel bir duygu. Vatan duygusunu, millet duygusunu çok güzel hissettik, çok teşekkür ediyoruz Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne böyle bir etkinlik düzenlediği için.”

-Ceren Yılmaz: “Bugün burada tüm halkla birlikte olup, bu duyguyu hep birlikte yaşamak çok güzel ve çok heyecanlı gerçekten, herkesin hep birlikte bayrak sallayıp, o duyguyu iliklerine kadar yaşaması gerçekten güzel.”

-Berat Yılmaz: “Çocuğundan yaşlısına böyle duyguları doruklarda yaşamak, yaşadığımızı görmek gerçekten güzel bir duygu. Öncelikle Mansur Yavaş olmak üzere, bu etkinlikte emeği geçen bütün Ankara Belediyesi personellerine teşekkürlerimi iletirim. Böyle bir ortamı görmek gerçekten keyifli ve güzel çok memnunuz.”

-Kübra Aydemir: “Zafer Bayramı’mızı bize armağan ettiği için Mustafa Kemal’e ve asker arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Mansur Başkan’ımıza da bu etkinlik için çok teşekkür ediyoruz.”

-Yazay Şentürk: “Öncelikle Mansur Yavaş’a tüm Ankara’ya Türk bayrağını dağıttığı için çok teşekkür ederiz. Burada bu görüntüyü görmek çok güzel hissettirdi. Daha sonrasında Atatürk ve silah arkadaşlarına çok teşekkür ederiz, bugün burada bu şekilde, özgür bir şekilde konuşabiliyorsak, kendimizi ifade edebiliyorsak onlara borçluyuz her şeyi onu çok seviyoruz, saygı ve rahmetle anıyoruz.”

 

