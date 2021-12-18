Büyükşehir, kadın eliyle Mersin'i çiçek gibi yapıyor

Başkan Seçer’in pozitif ayrımcılık uygulayarak Büyükşehir bünyesinde istihdamını sağladığı kadın çalışanlar, Mersin’de çiçek gibi bir hava estiriyor. Kış aylarına girildiği şu günlerde de bitki ve çiçek dikimini sürdüren ekipler, Mersin’in dört mevsim rengarenk olmasını sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi bünyesinde görev alan kadın çalışanlar, sahadaki titiz çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Vahap Seçer’in kentin hijyenini ve görsel estetiğini emanet ettiği kadınlar, Mersin sokaklarında kendi evlerinin işini yapıyormuş gibi canla başla çalışıyor ve kentin çiçek bahçesi görünümünü dört mevsim koruyor.

Her gün sorumluluk alanlarındaki bölgeleri pırıl pırıl yapan kadınların yanı sıra dikim ekibi de kentin rengine renk, güzelliğine güzellik katıyor. Kış aylarına girildiği şu günlerde çalışmalarına devam eden kadın personel ekibi her mevsimde Mersin’i rengarenk yapıyor.

Çiçeğiyle yeşiliyle mis gibi Mersin

Başkan Seçer’in göreve geldiği günlerde başlattığı Peyzaj Master Planı’yla kenti güzelleştirecek bitkilerin iklime ve coğrafi koşullara uygun olması için araştırmalar sürdürülmüştü. Başkan Seçer’in kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayarak, Büyükşehir bünyesinde istihdamını sağladığı kadın personel ekibi, park ve bahçeler alanında sahada yürüttükleri çalışmalarına devam ediyor. Sorumlu oldukları alanları tertemiz yapan ve rengarenk çiçeklerle bezeyen, Başkan Seçer’in “Sizlere güveniyorum. Mersin’i çiçek gibi yapın” dediği kadınlar, kentte değişimi gün geçtikçe daha da fazla hissettiriyor.

Kadın emeği değer kazanıyor

Kadın istihdamıyla güçlendirilmiş ekipler, 7/24 hizmet anlayışıyla çalışıyor. Başkan Seçer’in göreve geldiği günden bu yana milyonlarca rengi toprakla buluşturan ekipler, zorlu mevsim koşullarına aldırış etmeden dört mevsim çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunan cadde, bulvar, sokak ve meydanlarda, park, bahçe ve yeşil alanlarda görev alan personel, merkezin yanı sıra ilçelerdeki temizlik, çiçek, bitki dikim ve bakım çalışmalarını da sürdürüyor.