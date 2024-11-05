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Büyükşehir sporcusu Muğla ve Türkiye'yi temsil etti

Büyükşehir sporcusu Muğla ve Türkiye'yi temsil etti
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Muğla Büyükşehir Belediyesi masa tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ Kosova’da düzenlenen WTT YOUTH CONTENDER PRISTINA” yarışmasında milli takımla Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı masa tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen "WTT Youth Contender Pristina"  Dünya Masa Tenisi Priştine Gençlik Yarışması’nda milli takımla Türkiye'yi başarıyla temsil ederek üçüncü oldu. 10 farklı ülkeden 120 sporcunun katıldığı turnuvada Üstündağ, U-11 ve U-13 kategorilerinde üstün performans sergileyerek üçüncülük madalyasına ulaştı.

Başkan Aras; “Sporcularımızın elde ettiği bu başarılar, yetişmekte olan sporcularımıza da örnek oluyor”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kosova'nın başkenti Priştine’de düzenlenen WTT Youth Contender Pristina turnuvasında U-11 ve U-13 kategorilerinde üçüncülük kazanan Muğla Büyükşehir Belediyesi masa tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ'ı tebrik etti. Başkan Aras, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak sporun tüm branşlarına desteğimizi sürdürüyoruz. Okçuluktan masa tenisine voleyboldan atletizme kadar birçok alanda, her yaştan gencimizi sporla buluşturuyoruz. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları da ülkemizi ve Muğlamızı ulusal, uluslararası turnuvalarda başarıyla temsil ederek bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Aybige’de Kosova’da düzenlenen turnuvada ülkemizi milli takım sporcusu olarak başarıyla temsil etti. Bizlere bu gururu yaşatan Aybige’ye ve antrenörü Hale Balım Üstündağ’a tebrik ediyorum. Ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde edilen bu başarılar yetişmekte olan sporcularımıza da örnek oluyor. Tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz.” dedi. 

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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