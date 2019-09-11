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  4. 11 Eylül 2019 12:28

Büyükşehir'den minik emekçilere sürpriz

Başkentli çocukların hayallerine ışık tutan Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi” üyeleri için düzenlediği sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerle miniklerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Büyükşehir'den minik emekçilere sürpriz
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         Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Merkeze üye çocuklar için Mavi Göl rekreasyon alanında piknik düzenlendi. Merkez üyesi 140 çocuğun katıldığı piknik organizasyonunda çocuklar, gün boyunca gönüllerince eğlendi.

MİNİK EMEKÇİLER “FEZA GÜRSEY” BİLİM MERKEZİ’NDE

         Büyükşehir Belediyesi tarafından Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi’ne üye çocuklar için gerçekleştirilen kültürel ve sosyal etkinliklerin yanı sıra çocukların eğitimine yönelik de çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

          Bu kapsamda Altınpark içinde bulunan “Feza Gürsey Bilim Merkezi” ,  çocukları bilimsel deneylerle buluşturdu. 

          Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi’ne üye 42 minik, Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde bilim ve sanat atölyelerinde gerçekleştirilen etkinliklere katılarak unutamayacakları bir deneyim yaşadı.

          Uzman rehberler eşliğinde interaktif öğrenme fırsatı bulan, çocuklar yaptıkları deneyler ile oldukça keyifli vakit geçirdiler.

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