Büyükşehir’in Katkılarıyla Bodrum Boat Show İlk Kez Kapılarını Açtı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Bodrum Belediyesi ve MUTTAŞ Denizcilik A.Ş destekleriyle bu yıl ilki düzenlenen Bodrum Boat Show Tekne, Tekne Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı başladı. Fuar 19 Ekim 2025 Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Bodrum’da bu yıl ilki düzenlenen Bodrum Boat Show kapılarını ziyaretçilere açtı. Bodrum Boat Show’da 200’den fazla tekne ve 500 marka yer alıyor.

Bodrum Boat Show’un açılış törenine Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Eriş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Meclis Başkanı Başaran Bayrak ve çok sayıda davetli katıldı.

Kıran: “ Büyükşehir Belediyesi’ne Teşekkür Ediyoruz”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran “Denizcilik sektörümüzün serbest ve adil rekabet ortamında gelişmesi, uluslararası alanda rekabet gücünü artırması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Fuar organizasyonları, sektörümüzün dünyayla buluşması açısından büyük önem taşıyor. Bu fuarın gerçekleştirilmesinde büyük katkıları olan Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne, MUTTAŞ Denizcilik A.Ş’ye ve Bodrum Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mandalinci: “Deniz bizim ortağımızdır, müşterimiz değil. Bu başarı, bir kentin ortak eseridir”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci “Bodrum Boat Show’un ilk buluşmasının gerçekleşmesinin heyecanını yaşıyoruz. Bu buluşmada Muğla Büyükşehir Belediyemiz, MUTTAŞ’ımız, Deniz Ticaret Odamız Bodrum Şubemize teşekkür ediyorum. Biz Bodrum’da denizi korumadan kalkınmanın mümkün olmadığını biliyoruz. Boat Show’dan marina projelerimize kadar her adımı doğayla uyumlu şekilde planlıyoruz. Deniz bizim ortağımızdır, müşterimiz değil. Bu başarı, bir kentin ortak eseridir” dedi.

Tayfun Yılmaz: ““Bodrum Boat Show, kentin denizcilik vizyonunu güçlendiren stratejik bir adım”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın ifadeleriyle “Bodrum Boat Show” Bodrum gibi bir markanın güçlenmesi için stratejik bir adım. Bu anlayışla, başından itibaren Deniz Ticaret Odamızla birlikte sonuna kadar desteğimizi verdik. Bundan sonraki süreçte de Bodrum Boat Show’un kalıcı hale gelmesi için desteklerimizi sürdüreceğiz. 200 tekne ve 500 markanın burada yer alması, Bodrum’un bu alandaki potansiyelini net biçimde ortaya koyuyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, belki de Türkiye’de tek olan üç uluslararası limanı işleten bir kurumuz. Tüm marina ve limanlarımızda kapasite artırımı ve yenileme çalışmalarımızı gerçekleştirdik.” dedi.

Başkan Yılmaz yurt dışı temasları nedeniyle aralarında olamayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın denizcilik sektörüne verdiği desteğin Bodrum’un uluslararası tanıtım gücünü önemli ölçüde artırdığını belirterek, “Sayın Başkanımızın vizyoner yaklaşımı ve iş birliğine açık tutumu, Bodrum’un denizcilik alanında bir merkez haline gelmesinde büyük rol oynuyor.” ifadelerini kullandı.

Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Eriş; “Boat Show fuarı üreticileri, yatırımcıları ve deniz tutkunlarını bir araya getirerek Bodrum’dan Dünyaya açılan bir denizcilik penceresi oluşturmuştur”

Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Eriş; “200’ü aşkın tekne ve 500’den fazla markanın katılımı, ülkemizin denizcilik fuarcılığında dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Bu fuar, üreticileri, yatırımcıları ve deniz tutkunlarını bir araya getirerek Bodrum’dan Dünyaya açılan bir denizcilik penceresi oluşturmuştur” dedi.