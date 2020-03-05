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  4. 05 Mart 2020 16:02

Cadıköy Kadınlar Günü için Kadıköy'de sahnede olacak

Kadıköy Belediyesi’nin kadın personellerinden oluşan Cadıköy Futbol Takımı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında kadın futbol takımlarıyla maç yapacak.

Cadıköy Kadınlar Günü için Kadıköy'de sahnede olacak
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Futbolda toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak ve farkındalık yaratmak amacıyla 7 Mart Cumartesi, Kadıköy Belediyesi Kalamış Gençlik Spor Merkezinde kadın futbol turnuvası düzenleniyor. Kadıköy Belediyesi’nin birbirinden farklı müdürlüklerinde çalışan kadın personellerinden oluşan Cadıköy Futbol takımı; Turkcell, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, Anadolu Kadın Gücü (İstanbul Anadolu Adliyesi), Koçfinansman A.Ş. ve Galatasaray Lisesinden kadın futbol takımları ile karşı karşıya gelecek.

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