Çalık: ''Etik siyaset yapmayı çoktan unuttular''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine sayılı günler kala kimliği belirsiz kişilerin özellikle CHP yönetiminde olan belediyelere karşı yürüttüğü algı operasyonu Beylikdüzü Belediyesi’ne de sıçradı. Özellikle büyük kapasiteli modüler çöp sistemlerinin olduğu ana caddelerde, okulların yer aldığı bölgelerde ve yaya ile araç trafiğinin yoğun olduğu caddelerde, konteynerlerin içinin boş olmasına rağmen çöplerin dışarıya ve yerlere atıldığı gözlendi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Şişli ve Avcılar gibi CHP yönetiminde olan belediyelere karşı yürütülen algı operasyonu Beylikdüzü Belediyesine de sıçradı. Tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine sayılı günler kala, özellikle büyük kapasiteli modüler çöp sistemlerinin olduğu ana caddelerde, okulların yer aldığı bölgelerde ve yaya ile araç trafiğinin yoğun olduğu caddelerde, konteynerlerin içinin boş olmasına rağmen çöplerin dışarıya ve yerlere atıldığı gözlendi.

Çalık: “Halkımızın Sağlığı Hiçe Sayılıyor”

Konuyla ilgili açıklama yapan ve bu algı operasyonunun gece saatlerinde gerçekleştiğinin altını çizen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; “Siyasal rakiplerimiz maalesef etik siyaset yapmayı çoktan unuttular. Yeni provokasyon ile karşı karşıyayız. Çöp konteynerleri boş, çöpleri yere atıyorlar. Muhalefetin elindeki belediye çalışmıyor algısı yaratmaya çalışıyorlar. En korkuncu da halkımızın sağlığını hiçe sayıyorlar. Tek dertleri İstanbul’un rantı. Allah akıl fikir ihsan eylesin.” diye konuştu. Beylikdüzü halkı ise algı operasyonlarını yapan organize kötülük hareketine sosyal medyada tepki göstermeye devam ederken Başkan Mehmet Murat Çalık’ın olayı anlatan görüntüleri dün gece tüm sosyal medya hesaplarından paylaşmasıyla milyonlarca kişiye erişildi ve vatandaşlardan tepkiler yağdı.