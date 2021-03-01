Çalık: Yaptıklarımız bugüne nefes yarına umut olacak

Beylikdüzü Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı’nın 1. oturumu gerçekleşti. Toplantıda, Şubat ayında meclisten yetkisi alınan projeleri detaylarıyla meclisin ve vatandaşların bilgisine sunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzümüzü geleceğe daha emin adımlarla ilerleyen bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaptıklarımız bugüne nefes yarına umut olacak” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı’nın 1.oturumu, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda gerçekleşti. Meclis konuşmasına, Gara’da şehit düşen vatandaşlara rahmet dileyerek başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Mart ayı içerisinde gerçekleşecek önemli gün ve haftalara da değindi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle meclis salonuna girişte mor renkli maskeler dağıtılırken önemli günle ilgili Başkan Çalık, “Kadınları nasıl koruyacağımızı değil kadınların korumaya ihtiyaç duymayacağı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir dünya düzenini nasıl kuracağımızı düşünmeliyiz. Biz Beylikdüzü’nde bir yandan kadına şiddetle mücadele ederken bir yandan da kadının hayata katılımının önündeki engelleri kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çalık: Var gücümüzle çalışıyoruz

Konuşmasının devamında meclis yetkisi alınan projelerin tüm detaylarını meclisin ve kamuoyunun bilgisine sunan Başkan Çalık, “Beylikdüzümüzü geleceğe daha emin adımlarla ilerleyen bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Dayanışma ruhuyla yardımlarımızı 168 bin haneye ulaştırdık. İBB işbirliğiyle bu kentte 30 yıllık alt yapı sorununu çözdük, çözüyoruz. 390 bin metrekare yeni yeşil alanlar ilave ettik. 2 yılda toplam 40 yeni parkı vatandaşlarımızın kullanımına açtık” dedi. Sunumunda yapımı devam eden ve yapılması planlanan toplamda 17 projeyi sunan Başkan Çalık, sosyal kullanım alanlarından kentsel tasarım projelerine, otopark ve çarşı düzenlemelerinden kamusal alan, kreş, kütüphane ve spor alanlarına kadar pek çok projeyi paylaştı.

“Gelin hepiniz bu sürece destek verin”

Meclis toplantısında Gürpınar Siteler Bölgesi kentsel dönüşüm süreciyle ilgili de son durumu değerlendiren Başkan Çalık, “Bizim hassasiyetimiz bu işe siyasetin bulaşmaması. Siyaset girmeden vatandaşımızın gecikmemesi gibi bir arzu ve isteğimiz var. 2016 yılında Beylikdüzü Belediye Meclisi oy çokluğuyla plan notu değişikliğini geçirdi. Bu plan notu olmasa şu an orada dönüşüm konuşulamazdı. Burada insan hayatı söz konusu ve inanın bu işi dert ediniyorum. 2016 yılında oy birliği çıkmış olsaydı bugün Siteler Bölgesi’ndeki vatandaşlarımızın evine çay içmeye giderdik. İnsanlara metrekareleri küçülmeden dairelerini teslim edeceğiz ama her şeyden önemlisi güvenli dairelerde oturacaklar. Gelin hepiniz bu sürece destek verin” şeklinde konuştu. Mart Ayı Meclis Toplantısı’nın 2. Oturumunun, 4 Mart Perşembe günü saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.