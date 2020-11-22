Çalık: ''Yaşam Vadisi bu kentin omurgası''

Gün içerisinde birçok noktada sürdürdüğü inceleme çalışmalarına, yapımı tamamlanan Yaşam Vadisi 3. Etap ve alt yapı çalışmaları hızla sürdürülen 4. Etap çalışmalarını da ekleyen Başkan Çalık, “Yaşam Vadisi’ndeki çalışmalarımız birkaç etapta eş zamanlı olarak devam ediyor. Bizim hedefimiz önümüzdeki yıl yaz aylarında Yaşam Vadisi’ni denizle buluşturmaktı, o hedefe ulaşacak gibi görünüyoruz. Yaşam Vadisi tüm mahallelerimize ve Beylikdüzü’ne hizmet ederek bu kentin omurgasını oluşturacak.” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, hafta sonunu ilçede yapımı tamamlanan ve devam eden çalışma ve projelere ayırdı. Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcıları, ilgili birim müdürleri, meclis üyeleri ve muhtarlar ile birlikte yetkililerden projelerle ilgili bilgiler alan Başkan Çalık, tüm çalışmaları titizlikle inceledi. Güne ilk olarak merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası göçük altından çıkarılan Elif Perinçek ve Ayda Gezgin’in isimleri verilen, Marmara Mahallesi’ndeki ‘Elif ve Ayda Umut Parkı’ incelemesi ile başlayan Başkan Çalık, daha sonra Yakuplu ve Kavaklı Mahallesi’nde bulunan ve yapımında sona yaklaşılan parklarda incelemelerde bulundu. Atatürk Bulvarı’nda devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler alan Başkan Çalık, alanın çok kısa sürede tüm fonksiyonları ile tamamlanacağını dile getirdi.

“Yaşam Vadisi’ndeki çalışmalarımız eş zamanlı olarak devam ediyor”

Yapımı tamamlanan Yaşam Vadisi 3. Etap ve altyapı çalışmaları hızla sürdürülen 4. Etap çalışmalarını da yerinde inceleyen Başkan Çalık, “Yaşam Vadisi’ndeki çalışmalarımız birkaç etapta eş zamanlı olarak devam ediyor. Bizim hedefimiz önümüzdeki yıl yaz aylarında Yaşam Vadisi’ni denizle buluşturmaktı, o hedefe ulaşacak gibi görünüyoruz. Çok hızlı bir imalat süreci yaşıyoruz. Yaşam Vadisi tüm mahallelerimize ve Beylikdüzü’ne hizmet ederek bu kentin omurgasını oluşturacak.” ifadelerini kullandı. İSKİ’nin de bölgede yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler paylaşan Çalık, “Umarım önümüzdeki yıl hep birlikte bisikletlerimizle, yürüyerek, koşarak denize ulaşmış olacağız. Vadi’nin tüm etapları tıpkı tamamlanan etaplar gibi yemyeşil olacak.” dedi.