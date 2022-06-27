Camerata Barok Beylikdüzü’nün genç yetenekleriyle buluştu

Beylikdüzü Belediyesi’nin bu yıl sekizincisini düzenlediği Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri'nin ilk gününde sahne alacak olan Camerata Barok İstanbul, konser öncesi Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ve Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu ile masterclass düzenledi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde birbirinden yetenekli gençlerle bir araya gelen grup üyeleri, deneyim ve bilgilerini aktardı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 8.Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri’nin ilk gününde izleyicisiyle buluşacak olan Camerata Barok İstanbul grubu, konser öncesi Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde genç yeteneklerle bir araya geldi. Barok eserlere yeni bir soluk getiren ekip üyeleri, Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ve Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu ile masterclass düzenledi. Gençlerle deneyim ve bilgilerini paylaşan grubun parçalarına gençler de enstrümanlarıyla eşlik etti. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri kapsamında 30 Haziran Perşembe günü Orkestra Şefi Hakan Tepeli ile Koro Şefi Korhan Doğan yönetiminde sahne alacak olan gençler, böyle bir fırsatı yakaladıkları için duydukları memnuniyeti dile getirdi.

“Gençler çok şanslı”

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ni çok beğendiklerini dile getiren Camerata Barok İstanbul üyelerinden Ceren Gürkan ise “Konser repertuarımızda olan parçaları birbirinden yetenekli gençlerle birlikte çaldık. Öncelikle şunu söylemek istiyoruz ki Beylikdüzü’ndeki gençler gerçekten çok şanslı. İçerisinde bulunduğumuz kültür merkezi bize belediye konservatuarlarını hatırlattı. Çok heyecanlandık ve duygulandık. İyi ki gelmişiz” ifadelerini kullandı.