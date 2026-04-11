  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Çanakkale ruhu Muratpaşa'da ASSİM’e taşınıyor

Güncelleme:

Muratpaşa Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin aziz hatırasını yaşatmak ve o destansı mücadeleyi gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi’nin kapılarını Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM) açıyor.

Açılış töreni, 14 Nisan Salı günü saat 11.00’de ASSİM yanında yer alan etkinlik çadırında gerçekleştirilecek. Etkinlikte Çanakkale Savaşı’nda kullanılan ve Çanakkale ruhunu yansıtan savaş malzemeleri sergilenecek. Ziyaretçiler, açılacak müze ile tarihin en önemli mücadelelerinden birine daha yakından tanıklık etme imkanı bulacak.

Milli mücadelenin en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi’nin hafızalarda canlı tutulmasını ve tarihi bilinç oluşturulmasını hedefleyen gezici müze, 13-25 Nisan tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Müze, hafta içi 14.30 -18.00 saatleri arasında, cumartesi günleri ise 09.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Bu Haberleri Kaçırma...

Gaziantep'te korku dolu anlar: Polisleri görünce 4 kişiyi rehin alıp sevgilisini vurdu
Gaziantep'te korku dolu anlar: Polisleri görünce 4 kişiyi rehin alıp sevgilisini vurdu
ATM'den para çekme ve yatırma limitleri bir kez daha değişiyor
ATM'den para çekme ve yatırma limitleri bir kez daha değişiyor
Yaşlı kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü
Yaşlı kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü
Karaköy İskelesi'ndeki kestane tezgahına kadın turist aklını! Fotoğraf için kuyruk oluyorlar!
Karaköy İskelesi'ndeki kestane tezgahına kadın turist aklını! Fotoğraf için kuyruk oluyorlar!
Kestirme diye kullandığı yol yaşlı adamın sonu oldu
Kestirme diye kullandığı yol yaşlı adamın sonu oldu
Hadise ve Murat Boz’dan sahneye damga vuran diyalog: ''Böyle giyinme, konsantrasyonum bozuluyor''
Hadise ve Murat Boz’dan sahneye damga vuran diyalog: ''Böyle giyinme, konsantrasyonum bozuluyor''
Ünlü şarkıcıdan olay itiraf: ''Kötü yola düştüm, şarkıcı oldum...''
Ünlü şarkıcıdan olay itiraf: ''Kötü yola düştüm, şarkıcı oldum...''
Ankara'da büyük fabrika yangını... Alevler geceyi gündüze çevirdi!
Ankara'da büyük fabrika yangını... Alevler geceyi gündüze çevirdi!
Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tuba Büyüküstün ve Yıldız Kadrodan'lı Sultana'nın güzelleri kamera karşısında Tuba Büyüküstün ve Yıldız Kadrodan'lı Sultana'nın güzelleri kamera karşısında Karaköy İskelesi'ndeki kestane tezgahına kadın turist aklını! Fotoğraf için kuyruk oluyorlar! Karaköy İskelesi'ndeki kestane tezgahına kadın turist aklını! Fotoğraf için kuyruk oluyorlar! ATM'den para çekme ve yatırma limitleri bir kez daha değişiyor ATM'den para çekme ve yatırma limitleri bir kez daha değişiyor Uganda'dan Türkiye'ye skandal tehdit! ''Asıl sorun Türkiye'' deyip 1 milyar Dolar ödeme istedi! Uganda'dan Türkiye'ye skandal tehdit! ''Asıl sorun Türkiye'' deyip 1 milyar Dolar ödeme istedi! AK Partili isim canlı yayında operasyon düzenlenecek yeni CHP'li belediyeyi açıkladı! AK Partili isim canlı yayında operasyon düzenlenecek yeni CHP'li belediyeyi açıkladı! Yarım asır sonra Ay'a düzenlenen tarihi yolculuk tamamlandı... Yarım asır sonra Ay'a düzenlenen tarihi yolculuk tamamlandı... Batuhan Karadeniz gözaltında iddasında gerçek ortaya çıktı Batuhan Karadeniz gözaltında iddasında gerçek ortaya çıktı Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı kademeli emeklilikte kapsam dışı kalacakları açıkladı Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı kademeli emeklilikte kapsam dışı kalacakları açıkladı Kışın son perdesi kapanıyor! Önce sağanak yağışlar ve soğuk, ardından bahar güneşi geliyor! Kışın son perdesi kapanıyor! Önce sağanak yağışlar ve soğuk, ardından bahar güneşi geliyor! Hadise ve Murat Boz’dan sahneye damga vuran diyalog: ''Böyle giyinme, konsantrasyonum bozuluyor'' Hadise ve Murat Boz’dan sahneye damga vuran diyalog: ''Böyle giyinme, konsantrasyonum bozuluyor''
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren güzel oyuncu hakkında karar verildi Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren güzel oyuncu hakkında karar verildi Bugün zamlanan benzin ve motorinde tabelalar yine değişiyor: Bu sefer indirim geliyor! Bugün zamlanan benzin ve motorinde tabelalar yine değişiyor: Bu sefer indirim geliyor! Ünlü piyasa analistinden Dolar ve altın için ezber bozan tahmin Ünlü piyasa analistinden Dolar ve altın için ezber bozan tahmin Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti! Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti! Ahmet Çakar’dan Kayserispor - Fenerbahçe maçı için olay tahmin Ahmet Çakar’dan Kayserispor - Fenerbahçe maçı için olay tahmin Ünlü şarkıcıdan olay itiraf: ''Kötü yola düştüm, şarkıcı oldum...'' Ünlü şarkıcıdan olay itiraf: ''Kötü yola düştüm, şarkıcı oldum...'' İstanbul'da bitmek bilmeyen yağışlar sonrası müjdeli haber geldi İstanbul'da bitmek bilmeyen yağışlar sonrası müjdeli haber geldi Ankara'da büyük fabrika yangını... Alevler geceyi gündüze çevirdi! Ankara'da büyük fabrika yangını... Alevler geceyi gündüze çevirdi! Bursa'da ''kestirme'' yol faciası: Akıntıya kapılan sürücünün cansız bedeni 6 saat sonra bulundu Bursa'da ''kestirme'' yol faciası: Akıntıya kapılan sürücünün cansız bedeni 6 saat sonra bulundu Türkiye güne bir kez daha akaryakıta çifte zamla başladı! Motorin ve benzin yine zamlandı! Türkiye güne bir kez daha akaryakıta çifte zamla başladı! Motorin ve benzin yine zamlandı!