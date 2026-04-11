Çanakkale ruhu Muratpaşa'da ASSİM’e taşınıyor

Muratpaşa Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin aziz hatırasını yaşatmak ve o destansı mücadeleyi gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi’nin kapılarını Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM) açıyor.

Açılış töreni, 14 Nisan Salı günü saat 11.00’de ASSİM yanında yer alan etkinlik çadırında gerçekleştirilecek. Etkinlikte Çanakkale Savaşı’nda kullanılan ve Çanakkale ruhunu yansıtan savaş malzemeleri sergilenecek. Ziyaretçiler, açılacak müze ile tarihin en önemli mücadelelerinden birine daha yakından tanıklık etme imkanı bulacak.

Milli mücadelenin en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi’nin hafızalarda canlı tutulmasını ve tarihi bilinç oluşturulmasını hedefleyen gezici müze, 13-25 Nisan tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Müze, hafta içi 14.30 -18.00 saatleri arasında, cumartesi günleri ise 09.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.