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Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi 110. yılında Kartal'da

Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi 110. yılında Kartal'da
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Kartal Belediyesi, Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi’ne bu yıl da ev sahipliği yaptı. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yılında Çanakkale Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi, Kartal Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi işbirliğiyle Kartal Belediyesi fuaye alanında vatandaşların ziyaretine açıldı.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla açılışı gerçekleştirilen gezici müzede; Çanakkale Savaşı’nın onurlu mücadelesini anlatan askerlere ait eşyalar ile cephe önü ve gerisi savaş malzemeleri sergilendi.

Çanakkale’den getirilen savaş malzemeleri ve döneme ait tarihi fotoğraflar, ziyaretçilere Çanakkale ruhunu yaşatan bir atmosfer sundu.

Sergilenen eserler arasında; top mermisi kovanları, İngiliz ve Türk subaylarının kılıçları, Türk ordusunun kullandığı tüfekler ve top mermileri, Türk askerinin çarıkları ve İngiliz postalının yanı sıra Çanakkale Savaşı’nda kullanılan çeşitli tüfek namluları yer aldı.

Ayrıca, 1. Dünya Savaşı’ndan kalma, el dokuması ve pamuktan yapılmış Türk bayrağı ile Çanakkale Savaşı sırasında verilen savaş madalyası da sergilendi. Ziyaretçiler, savaşın izlerini taşıyan bu malzemeler karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

Kartal Belediyesi, Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi’ne bu yıl da ev sahipliği yaptı. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yılında Çanakkale Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi, Kartal Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi işbirliğiyle Kartal Belediyesi fuaye alanında vatandaşların ziyaretine açıldı.

Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bir zafer…

Müzenin açılışına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına katılarak bir konuşma gerçekleştiren Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Çanakkale Zaferi’nin 110. yılında böylesine anlamlı bir etkinliğe katkı sunanlara teşekkür ederek şunları söyledi:

“Öncelikle üyesi olmaktan büyük gurur ve onur duyduğum Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubemize, sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum.

Malumunuz, bugün üzüntülüyüz. Değerli meclis üyemiz Umut Daştan’ı bugün toprağa verdik. Dolayısıyla büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Ancak bir o kadar da Çanakkale Destanı’nın 110. yılını bu sergiyle anmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Hepinizin ayaklarına sağlık. Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel, malum sebeplerden dolayı bugün aramızda olamadılar, ama hepinize sevgi ve selamlarını iletmemizi istediler.

Çanakkale Zaferi, sadece savaşın kazanıldığı bir dönüm noktası değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin temellerini atan bir zafer olarak da tarihimize kazındı. Bu zafer, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi haline gelmiş ve Cumhuriyetimizin kurulmasında atılan önemli adımlardan biri olmuştur. Kartal Belediyesi’nin düzenlediği bu anlamlı program, hem geçmişe sahip çıkmanın hem de geleceğe umut bırakmanın simgesi olarak büyük bir önem taşıyor.

Başkan Yardımcısı Uçar’ın konuşmasının ardından, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Fatma Gül Altınöz, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan’a Kartal heykelciği takdim etti.

Kartal Belediyesi, Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi’ne bu yıl da ev sahipliği yaptı. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yılında Çanakkale Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi, Kartal Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi işbirliğiyle Kartal Belediyesi fuaye alanında vatandaşların ziyaretine açıldı.

Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi, 23 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek

Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen müze, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Açılış törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, Atatürkçü Düşünce Derneği temsilcileri, mahalle muhtarları ile Kartallı vatandaşlar katıldı.

Tarihi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyan Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi, 23 Mart 2025 tarihine kadar Kartal Belediyesi fuaye alanında ziyaret edilebilecek. Çanakkale Savaşı’ndan kalma özgün eserler, zaferin ruhunu hissetmek isteyenler için eşsiz bir deneyim sunuyor.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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