  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kartal’da

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kartal’da

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kartal’da
Güncelleme:

Çanakkale ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanan, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Kartal’da ziyarete açıldı. Çanakkale Savaşı'nı fotoğraf, video, savaş objeleri ve tarihi eserler ile anlatan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Kartal Meydanında 5-8 Aralık tarihlerinde açık kalacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması, kültürel ve tarihi mirası korumak ve geçmişten günümüze taşıyarak yarınlara aktarmak amacıyla hayata geçen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ziyaretçilerini ağırlayacak.

İki yılda Türkiye'nin 108 noktasına ulaşması hedeflenen ve bu kapsamda Kartal’da 5, 6, 7,8 Aralık tarihlerinde açık kalacak olan Mobil Müzeyi binlerce Kartallı vatandaşın ve öğrencinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Mobil Gezici Müze içerisinde, Çanakkale Savaşı ile ilgili resimler, fotoğraflar, çeşitli görsel materyaller ve videoların izletildiği ekranlar yer alıyor. Çanakkale Cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergilendiği bir bölüm ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu bölümler yer alıyor. Ayrıca, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunu, tıpkı o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak için özenle hazırlandı. Dış tasarımı ile de ilgi çeken mobil müze, sabah 09.00’dan akşam 17.00’ye kadar ziyarete açık kalacak. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ni Kartal’daki okulların ve kreşlerin de ziyaret edeceği belirtildi.

text-ad
Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Öğrencilere elektronik cihazda ÖTV ve KDV muafiyeti teklifinin ayrıntıları belli oldu Öğrencilere elektronik cihazda ÖTV ve KDV muafiyeti teklifinin ayrıntıları belli oldu 30 yıldır kapalı olan yollar açıldı; köye dönüş hazırlığı başladı 30 yıldır kapalı olan yollar açıldı; köye dönüş hazırlığı başladı Haftasonunun hava durumu raporu açıklandı: Sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor! Haftasonunun hava durumu raporu açıklandı: Sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor! Merih Demiral imzayı attı, maaşını duyanlar inanamadı... Merih Demiral imzayı attı, maaşını duyanlar inanamadı... Futbolda bahis operasyonu: Ahmet Çakar, Zorbay Küçük, Mert Hakan Yandaş gözaltında! Futbolda bahis operasyonu: Ahmet Çakar, Zorbay Küçük, Mert Hakan Yandaş gözaltında! Hepsi 15 bin TL'nin altında... Türkiye’de kiraların en düşük olduğu 15 il belli oldu Hepsi 15 bin TL'nin altında... Türkiye’de kiraların en düşük olduğu 15 il belli oldu Büyük tepki çeken üst düzey memura ''30 bin TL seyyanen zam'' geri çekildi! Büyük tepki çeken üst düzey memura ''30 bin TL seyyanen zam'' geri çekildi! Ankara'da Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Yıllardır kuş kafesine hapsedilen çocuk kurtarıldı! Ankara'da Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Yıllardır kuş kafesine hapsedilen çocuk kurtarıldı! Evrim Akın hakkındaki suçlamaları olay olan Asena Keskinci'nin erotik sahneleri tepki çekti Evrim Akın hakkındaki suçlamaları olay olan Asena Keskinci'nin erotik sahneleri tepki çekti İslam Memiş gram altında herkesi şaşırtan tahminini ve 2026'nın şampiyonu olacak yatırımı açıkladı! İslam Memiş gram altında herkesi şaşırtan tahminini ve 2026'nın şampiyonu olacak yatırımı açıkladı!
13 yaşındaki çocuğu hamile bırakıp ''17 yaşında sandım'' diyen şüpheli serbest bırakıldı! 13 yaşındaki çocuğu hamile bırakıp ''17 yaşında sandım'' diyen şüpheli serbest bırakıldı! Elinde 50 bin canın kanı olan bebek katili teröristbaşı meğer ''silah bırakın'' dememiş! Elinde 50 bin canın kanı olan bebek katili teröristbaşı meğer ''silah bırakın'' dememiş! Turuncu alarm verilen ilçede korkulan oldu: Cadde ve sokaklar sular altında! Turuncu alarm verilen ilçede korkulan oldu: Cadde ve sokaklar sular altında! Türkiye'nin köklü firmalarından biri daha konkordato ilan etti! Türkiye'nin köklü firmalarından biri daha konkordato ilan etti! Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümüyle ilgili şok iddia: ''İtildiği anlar kameda!'' Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümüyle ilgili şok iddia: ''İtildiği anlar kameda!'' Türkiye Kupası’nda grup eşleşmeleri belli oldu: Kurada derbi sürprizi! Türkiye Kupası’nda grup eşleşmeleri belli oldu: Kurada derbi sürprizi! Savaştan kurtarılıp Türkiye'ye getirilen Ukraynalı yetimlere istismar iddiasında yeni gelişme! Savaştan kurtarılıp Türkiye'ye getirilen Ukraynalı yetimlere istismar iddiasında yeni gelişme! Ünlü şarkıcının sahnesinde olay: Eşine küfür ve hakaret edildi, ortalık karıştı! Ünlü şarkıcının sahnesinde olay: Eşine küfür ve hakaret edildi, ortalık karıştı! Beren Saat'in cesur sahneleriyle olay olan filmi vizyona girmeden yayından kaldırıldı! Beren Saat'in cesur sahneleriyle olay olan filmi vizyona girmeden yayından kaldırıldı! Ekranların 3 güzel haber sunucusu gözaltında! Ekranların 3 güzel haber sunucusu gözaltında!