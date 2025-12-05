Çanakkale ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanan, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Kartal’da ziyarete açıldı. Çanakkale Savaşı'nı fotoğraf, video, savaş objeleri ve tarihi eserler ile anlatan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Kartal Meydanında 5-8 Aralık tarihlerinde açık kalacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması, kültürel ve tarihi mirası korumak ve geçmişten günümüze taşıyarak yarınlara aktarmak amacıyla hayata geçen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ziyaretçilerini ağırlayacak.

İki yılda Türkiye'nin 108 noktasına ulaşması hedeflenen ve bu kapsamda Kartal’da 5, 6, 7,8 Aralık tarihlerinde açık kalacak olan Mobil Müzeyi binlerce Kartallı vatandaşın ve öğrencinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Mobil Gezici Müze içerisinde, Çanakkale Savaşı ile ilgili resimler, fotoğraflar, çeşitli görsel materyaller ve videoların izletildiği ekranlar yer alıyor. Çanakkale Cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergilendiği bir bölüm ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu bölümler yer alıyor. Ayrıca, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunu, tıpkı o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak için özenle hazırlandı. Dış tasarımı ile de ilgi çeken mobil müze, sabah 09.00’dan akşam 17.00’ye kadar ziyarete açık kalacak. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ni Kartal’daki okulların ve kreşlerin de ziyaret edeceği belirtildi.