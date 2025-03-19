  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Çanakkale şehitleri Konyaaltı'nda anıldı

Çanakkale şehitleri Konyaaltı'nda anıldı

Çanakkale şehitleri Konyaaltı'nda anıldı
Güncelleme:

Konyaaltı Belediyesi ve Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KONYSİAD) iş birliğiyle düzenlenen “Çanakkale’den Cumhuriyete Giden Yol” etkinliği; söyleşi, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun gösterisi ve çello dinletisiyle eşliğinde gerçekleşti. Etkinlikte konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Bu ülke için kanını döken başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum” dedi.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü kapsamında, Konyaaltı Belediyesi ve KONYSİAD iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Konyaaltı Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda bulunan Feslikan Salonu’nda gerçekleşti. “Çanakkale’den Cumhuriyete Giden Yol” adı altında gerçekleşen etkinlik; tarih ve hukuk alanında uzman isimlerin katıldığı söyleşi ve sanat gösterileriyle gerçekleşti. Antalya Barosu Başkanı Ali Çağdaş Bozaner, Erdem Arslan, Doç. Dr. Kerime Bademli, Tarihçi-Eğitimci Erben Erdem ve Doç. Dr. Nursel Köksal’ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte ayrıca, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ve çellist Melisa Yılmaz da sahne aldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, etkinliğe katkı sunan isimlere plaket takdim etti.

KOTAN, “ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNE SAHİP ÇIKIYORUZ” 

Askerliğini Çanakkale Gelibolu’nda yaptığını kaydeden Başkan Kotan, “Tarihimizin en büyük destanlarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni anmak için bir araya geldik. Ben askerliğimi Çanakkale Gelibolu’da yaptım. Çanakkale Savaşı 9 ay sürmüş, ben de 6 ay boyunca orada askerlik yaptım. Şehir merkezinde değil, savaş cephelerinin olduğu bölgede görev aldık. Mevcut hava koşullarına rağmen biz korunaklı giyiniyorduk, ancak buna rağmen dağda yürürken ciddi bir zorluk çekiyorduk. 9 ay boyunca yedi düvele karşı savaşmış bir neslin temsilcisi olmak büyük bir onur. Bu yüzden 18 Mart benim için çok değerli” şeklinde konuştu. Başkan Kotan, “Biz, onların emanetlerine sahip çıkıyoruz. Daha demokratik ve daha çağdaş nesiller yetiştirmek için çalışacağız. Hele bu dönemde hukuka her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

KAPLAN, “BU PROJENİN IŞIĞINI CEM BAŞKAN YAKTI” 

Etkinlikte konuşma yapan KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan “Bu özel akşamda bir araya gelmemiz, Başkanımız Cem Kotan’ı ziyaretimizle başladı. Bizi büyük bir samimiyetle karşıladı ve bu projenin bir an önce hayata geçmesi için bize ışık yaktı. Konyaaltı Belediyemizin ekipleriyle yoğun bir çalışma yürüttük ve bugün karşınıza geldik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm kahramanların ruhları şad olsun. Çanakkale Zaferimiz sonsuza kadar kutlu olsun” derken  Antalya Barosu Başkanı Ali Çağdaş Bozaner ise, “Çanakkale’yi geçilmez yapan, Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandıran, Mustafa Kemal Paşa’nın milli mücadelede üstlendiği liderliğin önemini bir kez daha hatırlıyoruz. Çanakkale Muharebesi’nde şehit düşen askerlerimize ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rasim Ozan Kütahyalı'dan olay olacak Dolar'a müdahale iddiası Rasim Ozan Kütahyalı'dan olay olacak Dolar'a müdahale iddiası Burası Türkiye'nin gerçek Atlantisi... Sular çekildi, devasa yerleşim yeri ortaya çıktı! Burası Türkiye'nin gerçek Atlantisi... Sular çekildi, devasa yerleşim yeri ortaya çıktı! Tam 9 aydır uzayda mahsur kalan NASA astronotları dünyaya döndü Tam 9 aydır uzayda mahsur kalan NASA astronotları dünyaya döndü Cem Küçük ''sıra sana geliyor'' deyip, isim de verdi Cem Küçük ''sıra sana geliyor'' deyip, isim de verdi İmamoğlu'nun gözaltına alındığı evde dikkat çeken hareketlilik İmamoğlu'nun gözaltına alındığı evde dikkat çeken hareketlilik İşte İmamoğlu ile birlikte hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimler İşte İmamoğlu ile birlikte hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimler ''Kışın olmaz'' denilen meyveyi yetiştirip, kilosunu 200 liradan satıyor ''Kışın olmaz'' denilen meyveyi yetiştirip, kilosunu 200 liradan satıyor Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan günler önce kendisine attığı mesajı açıkladı Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan günler önce kendisine attığı mesajı açıkladı Oğuzhan Uğur'dan gözaltılar sonrası dikkat çeken karar Oğuzhan Uğur'dan gözaltılar sonrası dikkat çeken karar İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu eylemi: Polis müdahale etti! İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu eylemi: Polis müdahale etti!
Polisten kaçan ehliyetsiz kadın sürücünün polise söyledikleri şoke etti! Polisten kaçan ehliyetsiz kadın sürücünün polise söyledikleri şoke etti! CHP’den YÖK önünde ''diploma iptali'' protestosu CHP’den YÖK önünde ''diploma iptali'' protestosu Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalini hangi gazete nasıl gördü ? Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalini hangi gazete nasıl gördü ? Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünya basınında: ''Erdoğan'ın rakibi gözaltında!'' Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünya basınında: ''Erdoğan'ın rakibi gözaltında!'' Türkiye'ye örnek olacak cami: Ayda 20 bin TL kazanç sağlıyorlar Türkiye'ye örnek olacak cami: Ayda 20 bin TL kazanç sağlıyorlar Berna Laçin'den olay olacak diploma çıkışı: ''Şartlar eşitlendi!'' Berna Laçin'den olay olacak diploma çıkışı: ''Şartlar eşitlendi!'' İmamoğlu gözaltında; savcılık gözaltı kararının gerekçesini açıkladı İmamoğlu gözaltında; savcılık gözaltı kararının gerekçesini açıkladı İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlundan ilk açıklama İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlundan ilk açıklama Diploma iptali sonrasında AK Partili Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak ''çözüm'' önerisi! Diploma iptali sonrasında AK Partili Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak ''çözüm'' önerisi! İBB'ye yolsuzluk operasyonu: Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Necati Özkan gözaltında! İBB'ye yolsuzluk operasyonu: Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Necati Özkan gözaltında!