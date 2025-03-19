Çanakkale şehitleri Konyaaltı'nda anıldı

Konyaaltı Belediyesi ve Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KONYSİAD) iş birliğiyle düzenlenen “Çanakkale’den Cumhuriyete Giden Yol” etkinliği; söyleşi, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun gösterisi ve çello dinletisiyle eşliğinde gerçekleşti. Etkinlikte konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Bu ülke için kanını döken başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum” dedi.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü kapsamında, Konyaaltı Belediyesi ve KONYSİAD iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Konyaaltı Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda bulunan Feslikan Salonu’nda gerçekleşti. “Çanakkale’den Cumhuriyete Giden Yol” adı altında gerçekleşen etkinlik; tarih ve hukuk alanında uzman isimlerin katıldığı söyleşi ve sanat gösterileriyle gerçekleşti. Antalya Barosu Başkanı Ali Çağdaş Bozaner, Erdem Arslan, Doç. Dr. Kerime Bademli, Tarihçi-Eğitimci Erben Erdem ve Doç. Dr. Nursel Köksal’ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte ayrıca, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ve çellist Melisa Yılmaz da sahne aldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, etkinliğe katkı sunan isimlere plaket takdim etti.

KOTAN, “ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Askerliğini Çanakkale Gelibolu’nda yaptığını kaydeden Başkan Kotan, “Tarihimizin en büyük destanlarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni anmak için bir araya geldik. Ben askerliğimi Çanakkale Gelibolu’da yaptım. Çanakkale Savaşı 9 ay sürmüş, ben de 6 ay boyunca orada askerlik yaptım. Şehir merkezinde değil, savaş cephelerinin olduğu bölgede görev aldık. Mevcut hava koşullarına rağmen biz korunaklı giyiniyorduk, ancak buna rağmen dağda yürürken ciddi bir zorluk çekiyorduk. 9 ay boyunca yedi düvele karşı savaşmış bir neslin temsilcisi olmak büyük bir onur. Bu yüzden 18 Mart benim için çok değerli” şeklinde konuştu. Başkan Kotan, “Biz, onların emanetlerine sahip çıkıyoruz. Daha demokratik ve daha çağdaş nesiller yetiştirmek için çalışacağız. Hele bu dönemde hukuka her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

KAPLAN, “BU PROJENİN IŞIĞINI CEM BAŞKAN YAKTI”

Etkinlikte konuşma yapan KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan “Bu özel akşamda bir araya gelmemiz, Başkanımız Cem Kotan’ı ziyaretimizle başladı. Bizi büyük bir samimiyetle karşıladı ve bu projenin bir an önce hayata geçmesi için bize ışık yaktı. Konyaaltı Belediyemizin ekipleriyle yoğun bir çalışma yürüttük ve bugün karşınıza geldik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm kahramanların ruhları şad olsun. Çanakkale Zaferimiz sonsuza kadar kutlu olsun” derken Antalya Barosu Başkanı Ali Çağdaş Bozaner ise, “Çanakkale’yi geçilmez yapan, Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandıran, Mustafa Kemal Paşa’nın milli mücadelede üstlendiği liderliğin önemini bir kez daha hatırlıyoruz. Çanakkale Muharebesi’nde şehit düşen askerlerimize ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı