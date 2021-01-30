Canlı yayında İmamoğlu'na büyük sürpriz

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Halk TV'de Özlem Gürses'in sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu, konuşması sırasında yoğun çalışması nedeniyle "annemi iki haftadır görmedim" ifadelerini kullandı.
Halk TV ekibi sürpriz yaparak annesi Havva İmamoğlu'nu canlı yayında İBB Başkanı İmamoğlu'yla buluşturdu.
Yapılan sürpriz Ekrem İmamoğlu'nu mutlu ettiği görülürken anne oğul birbirlerine sıkıca sarıldı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol