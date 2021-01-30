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  4. 30 Ocak 2021 10:50

Canlı yayında İmamoğlu'na büyük sürpriz

Halk TV'de Özlem Gürses'in sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu, konuşması sırasında "annemi iki haftadır görmedim" dedi. Halk TV ekibi büyük sürpriz yaparak annesi Havva İmamoğlu'nu canlı yayında İBB Başkanı İmamoğlu'yla görüştürdü.

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Halk TV'de Özlem Gürses'in sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu, konuşması sırasında yoğun çalışması nedeniyle "annemi iki haftadır görmedim" ifadelerini kullandı.

Halk TV ekibi sürpriz yaparak annesi Havva İmamoğlu'nu canlı yayında İBB Başkanı İmamoğlu'yla buluşturdu. 

Yapılan sürpriz Ekrem İmamoğlu'nu mutlu ettiği görülürken anne oğul birbirlerine sıkıca sarıldı.

 

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