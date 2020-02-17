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  4. 17 Şubat 2020 11:15

Çat Kapı adlı tiyatro oyunuyla Kartal'da kahkaha tufanı

Kartal Belediyesi, Uygur Sanat Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen “Çat Kapı” adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Komedi dolu eğlenceli oyun, Kartallı sanatseverlerden tam not aldı.

Çat Kapı adlı tiyatro oyunuyla Kartal'da kahkaha tufanı
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Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna; Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Umut Daştan’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Yönetmenliğini Bora Seçkin’in yaptığı iki perdelik oyunda usta oyuncular; Selçuk Soğukçay, Bilge Şen, Somer Karvan, Lemi Filozof, Burcu Tuna, Burcu Cavrar ve Güray Yazıcı rol alıyor.

Oyunda birbirine benzemeyen iki erkek kardeşin aynı evde kalmaya başlamasıyla yaşanan komik olaylar, esprili bir dil ile ele alınıyor. Romantik talihsizlikler ve yanlış tepkilerin yarattığı komik durumların işlendiği oyun, yaklaşık 2 saat sürdü ve tiyatro severlerin büyük beğenisini kazandı.

Oyunun sonunda sanatçılara Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Umut Daştan tarafından teşekkür edilerek çiçek takdimi yapıldı.

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