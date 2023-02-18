Çaycuma Alman kardeşlerini ağırlıyor

Çaycuma kardeş bu kez, Mimar Sinan Ortaokulunun Lennestadt’taki kardeşi okulunda 9 kişilik öğretmen heyetini ağırlıyor.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ilçenin Almanya’daki kardeş kenti Lennestadt’tan gelen Mimar Sinan Ortaokulunun kardeş okulu Ganztagshauptschule Achenbach heyetini kabul etti. Okul Müdürü Henrichs Christoph başkanlığındaki 9 kişilik öğretmen heyetini Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda kabul eden Kantarcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette Mimar Sinan Ortaokulu Müdürü Mesut Öner Yüksel ve bazı öğretmenler de hazır bulundu.

DEPREMZEDELER İÇİN TOPLANAN PARALAR TESLİM EDİLDİ

Lennestadt Belediyesi Uyum Meclisi Başkanı Nedim Kalembaşı’nın aralarında depremzedelere yardım amacıyla topladığı bir miktar parayı da teslim ettiği buluşmada, karşılıklı olarak, iki kentin arasındaki kardeşlik ilişkisinin bu boyuta erişmiş olmasından duyulan memnuniyet dile getirildi. Bu çabaların iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin gelişimine ve evrensel barışa katkı sunduğunu da dile getiren Kantarcı kardeş kent faaliyetinin mimarı Nedim Kalembaşı ve ailesine bir kez daha teşekkür etti.

İKİ KENT ARASINDAKİ FARKI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK

Konuklarına Çaycuma ve çevresinin tarihi ve coğrafi özelliklerini de kısaca anlatan Kantarcı, her iki kentin pek çok açıdan birbirine çok benzediğini, kendilerini burada kendi vatanında gibi hissedebilecekleri söyledi. Kantarcı, “2014 yılında gittiğim Lennestdat’ta bazı kentsel uygulamaları çok beğenmiştim. Aradan geçen zaman zarfında yarınki gezide uygulamalarını göreceğiniz gibi, iki kent arasındaki farkı ortadan kaldırmak için çok çalıştık. Çok önemli mesafeler kat ettik. Lennestadt’ın önceki dönem Belediye Başkanı aziz dostum Stefan Hundt çalışmalarımız çok yakından takip ediyor, beğenileriyle bizleri yüreklendiriyordu. İlişkilerimizin başlamasından üzerinden geçen zaman içinde çok yol kat ettik. Türkçedeki deyimle, köprünün altından çok su aktı.” dedi.

MÜZİK ALANINDA DA BİRLİKTE PROJELER YAPILACAK

Alman heyetinin Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’ya Almanya’dan getirdiği armağanları da sunduğu buluşmada, Lennestadt Belediyesi Müzik Okulu Müdiresi Jurgen Hristoda Maria da söz alarak kendi alanında yapılan çalışmaları anlattı. Belediye bünyesinde şu anda yedi adet koro bulunduğunu söyleyen Maria evrensel bir dil olan müzik alanında da birlikte projeler yapmak istediklerini söyledi.